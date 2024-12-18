https://sarabic.ae/20241218/إعلام-يكشف-عن-وجود-فجوة-في-الأمن-القومي-الأمريكي-1095933593.html
إعلام يكشف عن وجود فجوة في الأمن القومي الأمريكي
إعلام يكشف عن وجود فجوة في الأمن القومي الأمريكي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البرنامج الأمريكي لإنتاج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" تبين أنه كان غير ناجح. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T18:54+0000
2024-12-18T18:54+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد حان الوقت لكي يستيقظ الشعب الأمريكي على حقيقة أن برنامج طائرات "إف-35" فشل تمامًا". وأوضح المقال أن البرنامج الذي كان مكلفاً بالنسبة للشعب الأمريكي لم يحقق نجاحاً باهراً. وذكر المقال: "لقد ظل البرنامج قيد التطوير منذ أكثر من 23 عامًا وقد كلف الشعب الأمريكي بالفعل أكثر من 300 مليار دولار، وهذا ليس شيئًا يستحق التباهي به". وكتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "لقد فشلت طائرة "إف-35" في مرحلة المطالب، لأن الكثير من الناس طلبوا منها الكثير في وقت واحد، وهذا جعلها طائرة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن ومعقدة وليس لديها أي شيء مميز لتقدمه. لم تكن هناك فرصة للنجاح".أمريكا تعلن موافقتها على بيع 32 مقاتلة من طراز "إف-35" لرومانياالبنتاغون يحجب جزءا من تمويل برنامج مقاتلات "إف-35"
https://sarabic.ae/20241125/إيلون-ماسك-ينتقد-مقاتلات-إف-35-1095182489.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام يكشف عن وجود فجوة في الأمن القومي الأمريكي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن البرنامج الأمريكي لإنتاج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" تبين أنه كان غير ناجح.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "لقد حان الوقت لكي يستيقظ الشعب الأمريكي على حقيقة أن برنامج طائرات "إف-35" فشل تمامًا".
وتابع: "من غير المرجح أن يعترف كبار الشخصيات في مجال الأمن القومي بذلك بمثل هذه العبارات القاسية، لكن بعضهم يعترف بالفعل بالحقيقة بصمت، ربما دون أن نفهمها بشكل كامل حتى الآن".
وأوضح المقال أن البرنامج الذي كان مكلفاً بالنسبة للشعب الأمريكي لم يحقق نجاحاً باهراً.
وذكر المقال: "لقد ظل البرنامج قيد التطوير منذ أكثر من 23 عامًا وقد كلف الشعب الأمريكي بالفعل أكثر من 300 مليار دولار، وهذا ليس شيئًا يستحق التباهي به".
وفي وقت سابق، اعتبر الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أن الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35" غير ناجحة بسبب المتطلبات المتضخمة لتطويرها.
وكتب ماسك على صفحته على منصة "إكس": "لقد فشلت طائرة "إف-35" في مرحلة المطالب، لأن الكثير من الناس طلبوا منها الكثير في وقت واحد، وهذا جعلها طائرة متعددة الاستخدامات باهظة الثمن ومعقدة وليس لديها أي شيء مميز لتقدمه. لم تكن هناك فرصة للنجاح".