https://sarabic.ae/20241219/الحرس-الوطني-التونسي-يعلن-نتائج-تعزيز-التواجد-العسكري-على-الحدود-1095953942.html

الحرس الوطني التونسي يعلن نتائج تعزيز التواجد العسكري على الحدود

الحرس الوطني التونسي يعلن نتائج تعزيز التواجد العسكري على الحدود

سبوتنيك عربي

أثمر تعزيز تواجد الجيش التونسي والحرس الوطني على الحدود، حيث شهدت المنطقة الحدودية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T10:12+0000

2024-12-19T10:12+0000

2024-12-19T10:12+0000

العالم العربي

تونس

أخبار تونس اليوم

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ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية عن الإدارة العامة للحرس الوطني، بيانا اعتبرت فيه أن الوضع الأمني المستقر الذي تشهده الحدود حاليا بعد نجاحا لوحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية. وأضافت الإدارة العامة للحرس أن وحداتها تعمل، بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسللات وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود، مبرزة أن التنسيق الميداني بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين أسهم في تحقيق نتائج ملموسة، تمثلت في تراجع كبير لمحاولات التسلل عبر الحدود البرية والبحرية.وأشاد البيان بالتعاون الوثيق بين تونس ودول الجوار، وهو ما أدى تقليص أعداد المتسللين، حيث يتواصل التنسيق مع هذه الدول لضمان إحكام السيطرة على الحدود وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وفق نص البلاغ.ولفتت إدارة الحرس الوطني إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الاستراتيجية التونسية لإدارة الحدود، التي تعتمد على شراكة إقليمية متينة وجهود وطنية متواصلة، مجدّدة تأكيد السلطات التونسية على التزامها بمواصلة هذه الجهود لتعزيز الأمن وحماية الحدود، بما يتماشى مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.يأتي الإعلان عن تلك النتائج بعدما سجلت تونس انخفاضا في أعداد المهاجرين الوافدين إلى الفضاء الأوروبي، معتبرة أنه مرتبط بشكل أساسي بالتراجع المسجل في أعداد المتسللين عبر الحدود البرية التونسية، مجدّدة رفضها أن تكون بلد عبور أو وجهة للهجرة غير النظامية، مؤكدة التزامها بدورها الإقليمي في تحقيق الأمن والاستقرار. وما يزال ملف الهجرة غير الشرعية يلقي بظلاله على الوسط الحقوقي التونسي، حيث تتجدد مع كل فاجعة غرق مركب للمهاجرين في عرض البحر، مآسي عائلات استنزفها طريق البحث عن أبناءها المفقودين ودعوات إلى ضرورة مراجعة سياسات الاتحاد الأوروبي في علاقة بمكافحة هذه الظاهرة.وشهدت سواحل جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية، فاجعة جديدة يوم الأربعاء الماضي، بعد غرق قارب يقل عشرات المهاجرين، الذين غادروا سواحل محافظة صفاقس (جنوب البلاد)، منذ أيام، ما أسفر عن فقدان جميع راكبيه باستثناء طفلة وحيدة، بحسب منظمة "مدستارينا" الإيطالية لإنقاذ المهاجرين.أفاد المتحدث الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "السواحل التونسية تعتبر منطلقا لأعداد كبيرة من الهجرات غير النظامية سواء من التونسيين أو من الأفارقة جنوب الصحراء".وأضاف: "رغم الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلا أن الظاهرة متواصلة وتتغذى على عدة عوامل منها الاجتماعية والاقتصادية"، على حسب تعبيره.

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https://sarabic.ae/20241218/منظمات-تونسية-تحتج-ضد-سياسات-الهجرة-وتتضامن-مع-عائلات-المفقودين-صور-وفيديو-1095938794.html

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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم