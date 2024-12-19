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لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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من الملعب
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لقاء سبوتنيك
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18 د
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احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20241219/الطيران-الإسرائيلي-يشن-عدة-غارات-جوية-على-مناطق-مختلفة-من-اليمن-1095941655.html
الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة في اليمن
الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة في اليمن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من اليمن. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T02:46+0000
2024-12-19T02:50+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن "غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على صنعاء".وأضافت أن "4 غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة وغارتين استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241219/الجيش-الإسرائيلي-تفعيل-صفارات-الإنذار-في-مناطق-عدة-وسط-إسرائيل-إثر-إطلاق-صاروخ-من-اليمن-1095941236.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الطيران الإسرائيلي يشن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة في اليمن

02:46 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 02:50 GMT 19.12.2024)
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على مناطق مختلفة من اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" اليمنية إن "غارات عدوانية استهدفت محطتي كهرباء حزيز وذهبان المركزيتين جنوب وشمال العاصمة صنعاء"، مشيرةً إلى أن "سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على صنعاء".
وأضافت أن "4 غارات عدوانية استهدفت ميناء الحديدة وغارتين استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بوسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.
وقال إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخًا تم إطلاقه من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "تلغرام": "بعد إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل، قامت القوات الجوية الإسرائيلية باعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية".
الدرع الصاروخي الإسرائيلي مقلاع داود - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة وسط إسرائيل إثر إطلاق صاروخ من اليمن
01:12 GMT
والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ "الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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