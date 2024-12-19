"القاتل المنحوس"... صورة غوغل تكشف تفاصيل جريمة بعد أشهر من الغموض
09:13 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 19.12.2024)
© Getty Images / vladacanonشخص مقنع يحاول سرقة سيارة
© Getty Images / vladacanon
تابعنا عبر
تمكنت ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط "غوغل" من تقديم دليل حاسم للسلطات الإسبانية للكشف عن قاتل رجل كان مفقودًا لعدة أشهر.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقرير، أمس الأربعاء، أنه بفضل صورة التقطتها خرائط غوغل ساعدت في تحديد هوية القاتل.
وبحسب التقرير، بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، عثرت السلطات على جثة رجل من أصل كوبي في الأربعينيات من عمره، مقطعة الأوصال في مقبرة قريبة.
Increible pero cierto.— Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) December 18, 2024
El carro de Google Maps, capta el momento en que un asesino esconde el cuerpo de una víctima en la cajuela de su carro, en Tajueco, Soria, España.
El asesino fue detenido. pic.twitter.com/BK4jFxFCwR
وأفاد التقرير، بأنه قد تم الإعلان عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهما زوجة الضحية ورجل آخر في مدينة تاجويكو، بعد أن تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية في نوفمبر 2023.
وعلى الرغم من وجود أدلة أخرى مثل التنصت على الهواتف، إلا أن صورة المشتبه به وهو يضع حقيبة كبيرة في صندوق سيارة حمراء كانت من أهم الأدلة، حيث انتشرت هذه الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم مشاهدتها ملايين المرات على تويتر.
وبحسب نتائج أصدرتها شركات تقنية في البلاد، تم أخيرًا إخفاء المشتبه به على خرائط غوغل بعد ظهر يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول.