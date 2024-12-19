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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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https://sarabic.ae/20241219/القاتل-المنحوس-صورة-غوغل-تكشف-تفاصيل-جريمة-بعد-أشهر-من-الغموض-1095949972.html
"القاتل المنحوس"... صورة غوغل تكشف تفاصيل جريمة بعد أشهر من الغموض
"القاتل المنحوس"... صورة غوغل تكشف تفاصيل جريمة بعد أشهر من الغموض
سبوتنيك عربي
تمكنت ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط "غوغل" من تقديم دليل حاسم للسلطات الإسبانية للكشف عن قاتل رجل كان مفقودًا لعدة أشهر. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
قاتل
مدريد
أخبار إسبانيا
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وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقرير، أمس الأربعاء، أنه بفضل صورة التقطتها خرائط غوغل ساعدت في تحديد هوية القاتل.وأفاد التقرير، بأنه قد تم الإعلان عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهما زوجة الضحية ورجل آخر في مدينة تاجويكو، بعد أن تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية في نوفمبر 2023.وبحسب نتائج أصدرتها شركات تقنية في البلاد، تم أخيرًا إخفاء المشتبه به على خرائط غوغل بعد ظهر يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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قاتل, مدريد, أخبار إسبانيا
قاتل, مدريد, أخبار إسبانيا

"القاتل المنحوس"... صورة غوغل تكشف تفاصيل جريمة بعد أشهر من الغموض

09:13 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 09:30 GMT 19.12.2024)
© Getty Images / vladacanonشخص مقنع يحاول سرقة سيارة
شخص مقنع يحاول سرقة سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Getty Images / vladacanon
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تمكنت ميزة التجوّل الافتراضي في خرائط "غوغل" من تقديم دليل حاسم للسلطات الإسبانية للكشف عن قاتل رجل كان مفقودًا لعدة أشهر.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في تقرير، أمس الأربعاء، أنه بفضل صورة التقطتها خرائط غوغل ساعدت في تحديد هوية القاتل.

وبحسب التقرير، بعد تحقيقات استمرت لعدة أشهر، عثرت السلطات على جثة رجل من أصل كوبي في الأربعينيات من عمره، مقطعة الأوصال في مقبرة قريبة.

وأفاد التقرير، بأنه قد تم الإعلان عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في 17 ديسمبر/ كانون الأول، وهما زوجة الضحية ورجل آخر في مدينة تاجويكو، بعد أن تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية في نوفمبر 2023.

وعلى الرغم من وجود أدلة أخرى مثل التنصت على الهواتف، إلا أن صورة المشتبه به وهو يضع حقيبة كبيرة في صندوق سيارة حمراء كانت من أهم الأدلة، حيث انتشرت هذه الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم مشاهدتها ملايين المرات على تويتر.

وبحسب نتائج أصدرتها شركات تقنية في البلاد، تم أخيرًا إخفاء المشتبه به على خرائط غوغل بعد ظهر يوم الأربعاء 18 ديسمبر/ كانون الأول.
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