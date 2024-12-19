https://sarabic.ae/20241219/بوتين-الأجهزة-الأمنية-الروسية-تحرس-المصالح-الوطنية-للبلاد-وتضمن-الأمن-من-التهديدات-1095990371.html
بوتين: الأجهزة الأمنية الروسية تحرس المصالح الوطنية للبلاد وتضمن الأمن من التهديدات
بوتين: الأجهزة الأمنية الروسية تحرس المصالح الوطنية للبلاد وتضمن الأمن من التهديدات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأجهزة الأمنية الروسية تحرس المصالح الوطنية للبلاد وتضمن الأمن من التهديدات الداخلية والخارجية. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T22:30+0000
2024-12-19T22:30+0000
2024-12-19T22:34+0000
فلاديمير بوتين
الأجهزة الأمنية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في رسالة بالفيديو بمناسبة عيد العاملين في الأجهزة الأمنية، "اليوم نكرم المهنيين والوطنيين، الذين يحرسون بقوة المصالح الوطنية لروسيا، ويدافعون عن نظامها الدستوري وسلامة أراضيها، ويضمنون أمن المواطنين والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية".وأضاف: "إن زيادة مستوى الأمن في مجتمعنا يعتمد بشكل مباشر على المعركة الحاسمة ضد التطرف".وأكد الرئيس الروسي، "إنه لمن دواعي السرور أن الجيل الحالي من موظفي الأمن يحافظ بعناية على أفضل تقاليد أسلافه ويطورها، ويحقق نتائج جديدة، ويتصرف بقوة وكفاءة ومسؤولية".وأضاف بوتين: "كلمات شكر خاصة لأولئك، الذين يعملون اليوم بشكل حاسم في دونباس ونوفوروسيا، على خط التماس القتالي وفي المناطق الحدودية، ويشاركون في مناوبات فعالة خلف خطوط العدو، من خلال أجهزتنا الاستخباراتية، نحصل على معلومات قيمة ضرورية للدفاع عن الوطن، ولسلامة المدنيين، لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتعزيز السيادة التكنولوجية والاقتصادية لروسيا، ومكانتنا في العالم".
https://sarabic.ae/20241219/الخط-المباشر-مع-بوتين-فيديو-1095946036.html
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فلاديمير بوتين, الأجهزة الأمنية, روسيا
فلاديمير بوتين, الأجهزة الأمنية, روسيا
بوتين: الأجهزة الأمنية الروسية تحرس المصالح الوطنية للبلاد وتضمن الأمن من التهديدات
22:30 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 22:34 GMT 19.12.2024)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأجهزة الأمنية الروسية تحرس المصالح الوطنية للبلاد وتضمن الأمن من التهديدات الداخلية والخارجية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين في رسالة بالفيديو بمناسبة عيد العاملين في الأجهزة الأمنية، "اليوم نكرم المهنيين والوطنيين، الذين يحرسون بقوة المصالح الوطنية لروسيا، ويدافعون عن نظامها الدستوري وسلامة أراضيها، ويضمنون أمن المواطنين والمجتمع والدولة من التهديدات الداخلية والخارجية".
وأعلن الرئيس الروسي، أن رفع مستوى الأمن في المجتمع الروسي يعتمد بشكل مباشر على المعركة الحاسمة ضد التطرف.
وأضاف: "إن زيادة مستوى الأمن في مجتمعنا يعتمد بشكل مباشر على المعركة الحاسمة ضد التطرف".
وطالب بوتين، "الأجهزة الأمنية الروسية أن نكون أكثر نشاطا وتقدما... للحفاظ على عمل أنظمة السيطرة الحكومية والعسكرية دون انقطاع، وتوفير غطاء موثوق لمكافحة التجسس لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري وعملية العمل برمتها على منظومات الأسلحة الواعدة لدينا".
وأكد الرئيس الروسي، "إنه لمن دواعي السرور أن الجيل الحالي من موظفي الأمن يحافظ بعناية على أفضل تقاليد أسلافه ويطورها، ويحقق نتائج جديدة، ويتصرف بقوة وكفاءة ومسؤولية".
وأضاف بوتين: "كلمات شكر خاصة لأولئك، الذين يعملون اليوم بشكل حاسم في دونباس ونوفوروسيا، على خط التماس القتالي وفي المناطق الحدودية، ويشاركون في مناوبات فعالة خلف خطوط العدو، من خلال أجهزتنا الاستخباراتية، نحصل على معلومات قيمة ضرورية للدفاع عن الوطن، ولسلامة المدنيين، لتحقيق جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتعزيز السيادة التكنولوجية والاقتصادية لروسيا، ومكانتنا في العالم".