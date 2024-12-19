https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-بالبث-المباشر-عن-هدية-قدمها-له-مشاة-البحرية-الروسية-فيديو-1095954964.html
بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو
بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية قدمها له جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية في أسطول المحيط الهادئ، وهي نسخة من راية المعركة... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T10:49+0000
2024-12-19T10:49+0000
2024-12-19T10:51+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وقال بوتين خلال لقاء "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "أردت أن أشكر الشباب على هذه الهدية، وثانياً، دعونا نعتبر أن هذه الراية الخاصة باللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ هنا تمثل جميع رايات المعركة لمقاتلينا الذين يقاتلون الآن من أجل روسيا، من أجل الوطن الأم، على خط التماس بأكمله".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية. "الخط المباشر" مع بوتين... فيديوبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
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روسيا, نادي الفيديو
بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو
10:49 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 19.12.2024)
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية قدمها له جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية في أسطول المحيط الهادئ، وهي نسخة من راية المعركة الخاصة بهم، وذلك خلال بث على الهواء مباشرة.
وقال بوتين خلال لقاء "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "أردت أن أشكر الشباب على هذه الهدية، وثانياً، دعونا نعتبر أن هذه الراية الخاصة باللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ هنا تمثل جميع رايات المعركة لمقاتلينا الذين يقاتلون الآن من أجل روسيا، من أجل الوطن الأم، على خط التماس بأكمله".
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.