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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
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حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
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خبير: مطالبة روسيا برفع العقوبات ستحسن العلاقة مع النظام الجديد في سوريا
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سوريا... تحديات المرحلة الانتقالية تفرض ضرورة التوافق على الدستور الجديد
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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https://sarabic.ae/20241219/بوتين-يكشف-بالبث-المباشر-عن-هدية-قدمها-له-مشاة-البحرية-الروسية-فيديو-1095954964.html
بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو
بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية قدمها له جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية في أسطول المحيط الهادئ، وهي نسخة من راية المعركة... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وقال بوتين خلال لقاء "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "أردت أن أشكر الشباب على هذه الهدية، وثانياً، دعونا نعتبر أن هذه الراية الخاصة باللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ هنا تمثل جميع رايات المعركة لمقاتلينا الذين يقاتلون الآن من أجل روسيا، من أجل الوطن الأم، على خط التماس بأكمله".ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية. "الخط المباشر" مع بوتين... فيديوبوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

بوتين يكشف بالبث المباشر عن هدية قدمها له مشاة البحرية الروسية... فيديو

10:49 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 10:51 GMT 19.12.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورنتائج العام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
نتائج العام 2024 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن هدية قدمها له جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية في أسطول المحيط الهادئ، وهي نسخة من راية المعركة الخاصة بهم، وذلك خلال بث على الهواء مباشرة.
وقال بوتين خلال لقاء "الخط المباشر" مع المواطنين الروس: "أردت أن أشكر الشباب على هذه الهدية، وثانياً، دعونا نعتبر أن هذه الراية الخاصة باللواء 155 من مشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ هنا تمثل جميع رايات المعركة لمقاتلينا الذين يقاتلون الآن من أجل روسيا، من أجل الوطن الأم، على خط التماس بأكمله".
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 19 ديسمبر/ كانون الأول، حوار "الخط المباشر" السنوي مع المواطنين الروس، يناقش فيه الوضع في البلاد وقضايا السياسة الاقتصادية والداخلية والخارجية.
"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
بوتين: الجيش الروسي يطرد العدو من مقاطعة كورسك
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو11:23 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:28 GMT
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