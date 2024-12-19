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"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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https://sarabic.ae/20241219/مشاهد-للحظة-اصطدام-قطار-بأقصى-سرعة-بصهريج-فيديو---1095972078.html
مشاهد للحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بصهريج... فيديو
مشاهد للحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بصهريج... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بشاحنة صهريج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في مدينة بيكوس بولاية تكساس... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T13:38+0000
2024-12-19T13:38+0000
مجتمع
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وتظهر المقاطع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعية لحظات ما قبل الحادثة، عندما كانت السيارات تقف عند إشارة المرور في تقاطع خط السير، وفجأة يظهر القطار من جهة اليسار مسرعا، ويصطدم بالشاحنة التي كانت تقف في بداية الصف.وأثار الحادث جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه خطير، فيما ألقى آخرون المسؤولية على الشاحنة كونها تقف في المكان الخطأ، بالإضافة إلى أن القطار له الأولوية في العبور بحسب قوانين السير لديهم.
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مشاهد للحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بصهريج... فيديو

13:38 GMT 19.12.2024
© Photo / unsplash/Josh Nezonقطار
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
© Photo / unsplash/Josh Nezon
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة اصطدام قطار بأقصى سرعة بشاحنة صهريج، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في مدينة بيكوس بولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتظهر المقاطع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعية لحظات ما قبل الحادثة، عندما كانت السيارات تقف عند إشارة المرور في تقاطع خط السير، وفجأة يظهر القطار من جهة اليسار مسرعا، ويصطدم بالشاحنة التي كانت تقف في بداية الصف.

وعرضت المقاطع مشاهدا من جحم الدمار الذي خلفه الاصطدام في منطقة الحادث، بالإضافة إلى أضرار في عربات القطار.

وأثار الحادث جدلا كبيرا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفه البعض بأنه خطير، فيما ألقى آخرون المسؤولية على الشاحنة كونها تقف في المكان الخطأ، بالإضافة إلى أن القطار له الأولوية في العبور بحسب قوانين السير لديهم.
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