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بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/بوشيلين-ثمة-كثير-من-الأدلة-على-جرائم-حرب-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-سيليدوفو-1095990851.html
بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين،... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T00:49+0000
2024-12-20T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت بالفعل، هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، وهذا ينطبق أيضًا على سيليدوفو".
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو

00:49 GMT 20.12.2024
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، بما في ذلك في مدينة سيليدوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت بالفعل، هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، وهذا ينطبق أيضًا على سيليدوفو".
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- سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
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