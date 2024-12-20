https://sarabic.ae/20241220/بوشيلين-ثمة-كثير-من-الأدلة-على-جرائم-حرب-ارتكبتها-القوات-الأوكرانية-في-سيليدوفو-1095990851.html
بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين،... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T00:49+0000
2024-12-20T00:49+0000
2024-12-20T00:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت بالفعل، هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، وهذا ينطبق أيضًا على سيليدوفو".
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
بوشيلين: ثمة كثير من الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها القوات الأوكرانية في سيليدوفو
حصري
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، بما في ذلك في مدينة سيليدوفو بجمهورية دونيتسك الشعبية.
دونيتسك – سبوتنيك. وقال بوشيلين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلت بالفعل، هناك الكثير من الأدلة على جرائم الحرب التي ارتكبتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية ضد المدنيين، وهذا ينطبق أيضًا على سيليدوفو".