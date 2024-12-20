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"أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حيوية" جنوبي إسرائيل
"أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حيوية" جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليتين عسكريتين، إحداهما بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، ضد أهداف وصفتها بـ"الحيوية" في إسرائيل، ضمن... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T13:39+0000
2024-12-20T13:39+0000
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري ألقاه خلال مسيرة تضامنية حاشدة مع غزة دعت إليها الجماعة في ميدان "السبعين" جنوب صنعاء، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة".وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مُسيرة وحققت هدفها بنجاح".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها شنت هجوما على هدفين عسكريين في إسرائيل، باستخدام صاروخين بالستيين فرط صوتيين من طراز "فلسطين2".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241219/الحوثي-الجيش-المصري-مهدد-بأن-يحدث-له-ما-حدث-لنظيره-السوري-1095985613.html
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العالم العربي, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, أنصار الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى

"أنصار الله" تعلن مهاجمة "أهداف حيوية" جنوبي إسرائيل

13:39 GMT 20.12.2024
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo
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أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، تنفيذها عمليتين عسكريتين، إحداهما بالاشتراك مع فصيل عراقي مسلح، ضد أهداف وصفتها بـ"الحيوية" في إسرائيل، ضمن هجمات الجماعة المستمرة على تل أبيب والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري ألقاه خلال مسيرة تضامنية حاشدة مع غزة دعت إليها الجماعة في ميدان "السبعين" جنوب صنعاء، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، على أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة".
وأضاف أن "العملية المشتركة نفذت بعدد من الطائرات المُسيرة وحققت أهدافها بنجاح".
وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية نوعية على هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة (تل أبيب) بطائرة مُسيرة وحققت هدفها بنجاح".
عبد الملك الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
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أمس, 18:15 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، أنها شنت هجوما على هدفين عسكريين في إسرائيل، باستخدام صاروخين بالستيين فرط صوتيين من طراز "فلسطين2".
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع: "نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت هدفينِ عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين بالستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2".
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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