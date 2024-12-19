https://sarabic.ae/20241219/الحوثي-الجيش-المصري-مهدد-بأن-يحدث-له-ما-حدث-لنظيره-السوري-1095985613.html
الحوثي: الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث لنظيره السوري
الحوثي: الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث لنظيره السوري
سبوتنيك عربي
صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بأن "الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري"، على حد قوله. 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T18:15+0000
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وتابع في كلمة له أن "مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله"، في كلمته، أن "استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن"، وواصل أن "تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته".وشدد أن "العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا".وأشار إلى أن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".ولفت الحوثي إلى أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، وأن "الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".وقال عبد الملك الحوثي إنه "رغم أن السلطة الفلسطينية شكلية، إلا أنها تؤدي دورا مسيئا لنفسها وشعبها وأمتها".وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر سيطرته على جبل الشيخ غنيمة كبيرة لأنه يتيح له فرصة الإطلالة الكاملة على الشام".واعتبر أن "تدمير واحتلال إسرائيل للبلاد العربية يسمى دفاعا عن النفس بحسب المنطق الأمريكي والغربي، وأمريكا والدول الغربية تصف بالإرهاب دفاع شعوبنا عن حقها المشروع في مواجهة الظلم والعدوان".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة"، وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241219/بعد-الضربة-الإسرائيلية-لـأنصار-الله-ما-السيناريوهات-القادمة-في-اليمن؟-1095982746.html
https://sarabic.ae/20241219/أنصار-الله-تعلن-استهداف-موقعين-عسكريين-في-إسرائيل---عاجل-1095946493.html
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أنصار الله, مصر, أخبار سوريا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إسرائيل
أنصار الله, مصر, أخبار سوريا اليوم, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, إسرائيل
الحوثي: الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث لنظيره السوري
18:15 GMT 19.12.2024 (تم التحديث: 18:16 GMT 19.12.2024)
صرح زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، بأن "الجيش المصري مهدد بأن يحدث له ما حدث للجيش السوري"، على حد قوله.
وتابع في كلمة له أن "مصر مهددة في اللحظة التي يتمكن فيها الأعداء من إثارة فوضى عارمة لتدمير كل القدرات العسكرية المصرية"، وفقا لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وأضاف زعيم جماعة "أنصار الله"، في كلمته، أن "استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، جاء بالتزامن مع تحرك طائراتها لاستهداف اليمن"، وواصل أن "تزامُن إطلاق الصاروخ فرط صوتي مع العدوان على بلدنا أحدث إرباكا كبيرا للعدو الإسرائيلي، وأثّر حتى على إكمال مهمته".
وشدد أن "العدوان الإسرائيلي لن يثنينا عن موقفنا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولن يؤثر على قدراتنا".
وأشار إلى أن "العدو يحرك عصابات إجرامية لنهب وسرقة الكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل قطاع غزة".
ولفت الحوثي إلى أن "المشهد في جباليا يكشف حجم الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والذي يهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة"، وأن "الجيش الإسرائيلي يواصل القتل والاختطاف والاقتحامات والتجريف في الضفة والقدس المحتلتين".
وقال عبد الملك الحوثي إنه "رغم أن السلطة الفلسطينية شكلية، إلا أنها تؤدي دورا مسيئا لنفسها وشعبها وأمتها".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يعتبر سيطرته على جبل الشيخ
غنيمة كبيرة لأنه يتيح له فرصة الإطلالة الكاملة على الشام".
واعتبر أن "تدمير واحتلال إسرائيل للبلاد العربية يسمى دفاعا عن النفس بحسب المنطق الأمريكي والغربي، وأمريكا والدول الغربية تصف بالإرهاب دفاع شعوبنا عن حقها المشروع في مواجهة الظلم والعدوان".
ولفت زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، في كلمته، إلى أن "السيطرة على المقدسات هو الصورة الأخيرة للمشروع الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي، بأن يكون القدس ومكة والمدينة تحت السيطرة الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".
وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل
شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".
وتابع: "تستخدم قوات نظام الحوثي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة"، وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن وذلك قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.