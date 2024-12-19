https://sarabic.ae/20241219/بعد-الضربة-الإسرائيلية-لـأنصار-الله-ما-السيناريوهات-القادمة-في-اليمن؟-1095982746.html

بعد الضربة الإسرائيلية لـ"أنصار الله"... ما السيناريوهات القادمة في اليمن؟

بعد الضربة الإسرائيلية لـ"أنصار الله"... ما السيناريوهات القادمة في اليمن؟

سبوتنيك عربي

بعد أيام من التحليلات والتكهنات، قامت إسرائيل بتوجيه ضربات عسكرية على مناطق يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، من بينها محطات كهرباء وأهداف أخرى في... 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T17:14+0000

2024-12-19T17:14+0000

2024-12-19T17:14+0000

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فهل تستمر المواجهات بين "أنصار الله" وإسرائيل، أم أن كلا الطرفين سيكون له حسابات أخرى لعدم توسيع نطاق العمليات العسكرية، لأن "أنصار الله" ليس لديهم الكثير ليخسروه في مقابل ما قد يحدثه صاروخ واحد يطلق من صنعاء.. فما الذي تحمله الأيام القادمة؟بداية، يقول الدكتور عبد الستار الشميري، مدير مركز "جهود" للدراسات في اليمن: "في اعتقادي سوف تستمر الضربات الأمريكية والإسرائيلية على هذا المنوال لفترة طويلة حتى تُضعف الجماعة الحوثية (أنصار الله) وتضعف مراكز السيطرة لديها، وستكون هناك معركة برية ربما مؤجلة قليلا في الحديدة على أقل تقدير".مواجهة مستمرةوأضاف الشميري، في حديثه لـ"سبوتنيك": "لكن هذه الأمور لم تختبر بعد، اعتقد ستكون هناك مواجهة عسكرية ولكن ستأخذ وقتا ليس بالقصير. هناك استعدادات لذلك. الجماعة الحوثية ستواصل وأعتقد مع توافد الضربات وشدتها قد تتفلت بعض المناطق وبعض المدن من الجماعة الحوثية وتعود إلى وضعها الطبيعي ولن تستسلم وتسلم سلاحها وهذا في تقديري".وأوضح الشميري أن "الحرب في غزة هي أصلا متوقفة بعد أن أبادت إسرائيل القطاع وحققت أهدافها في غزة وفي لبنان وسوريا، وهي الآن ماضية مع الأمريكان في الضربات للجماعة الحوثية، كذلك الأمريكان لديهم خطة ربما لمواجهة الحوثي تشبه مواجهة القاعدة في اليمن سابقا".الرد المباشرفي المقابل، يقول العميد عزيز راشد، الخبير العسكري والاستراتيجي من العاصمة اليمنية صنعاء، إن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن، والذي استهدف المصالح الاستراتيجية للمدنيين، دفعنا للرد المباشر على تلك العملية وبعد ساعات فقط، حيث تم قصف أهداف في قلب الأراضي المحتلة وإصابتها رغم الاستعدادات والتجهيزات التي يستخدمها العدو، وهذا في حد ذاته تغير في الاستراتيجية العسكرية والتكتيكية للجيش اليمني".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الاستراتيجيات العسكرية لدينا بها مرونة كبيرة للتغيير والتبديل، بحسب المعطيات والمواقف على الأرض، وخلال الساعات القادمة، سوف يشهد ميدان السبعين في العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة تظاهرات كبيرة تطالب الجيش بضرب مناطق حيوية واستراتيجية واقتصادية للعدو الإسرائيلي سواء كان ذلك بضرب السفن أو الموانىء".وتابع راشد: "العمليات السابقة ضد إسرائيل لم تستهدف المدنيين كما يفعلون، نحن نقاتل بشرف، وقد رأينا بعدما حدث في سوريا وقيام إسرائيل باستهداف كل مقدرات الجيش السوري العسكرية بعد ساعات فقط، وشجعه الإعلام العربي وإعلام الفصائل الإرهابية على التمادي في ذلك".مناطق حيوية واستراتيجيةوحول السيناريوهات القادمة للرد على إسرائيل وماذا لو توقفت الحرب في غزة، يقول راشد: "العدو الإسرائيلي مصاب بحالة من الخوف والرعب على الأماكن الحيوية التي لديه، لأن جميع تلك المناطق هي ضمن بنك الأهداف لدينا، ومحطاتنا التي تم استهدافها من قبل إسرائيل لا تساوي واحد بالمئة من الأهداف الإسرائيلية التي تقع تحت مرمى الصواريخ والمسيرات اليمنية سواء محطات الكهرباء النووية والغازية والتي تمثل العمود الفقري لإسرائيل، واستهداف تلك المنشآت سوف تحصر إسرائيل في زاوية ضيقة وتؤثر عليه في الداخل والخارج".وأكد راشد أن "إسرائيل هي الخاسر الأكبر من استهداف المناطق الحيوية والمدنية، وسوف نقوم بالرد الميناء بالميناء والمحطة بالمحطة كمعادلة متعارف عليها في القتال والحروب. الجيش اليمني قاعدة صلبة لا يمكن كسرها على الإطلاق".سيناريوهات قادمةبدوره، يرى السياسي والحقوقي اليمني عبد العزيز قاسم، أن "اليمن منذ الحرب في عام 2015، تعيش سيناريوهات متعددة الاتجاهات والأقطاب وصارت مسرح للسيناريوهات الدولية، لكنها زادت وأصبحت أكثر تعقيدا مع العمليات العسكرية في البحر الأحمر، وكذلك تأثيرات الصراع في فلسطين ولبنان وحاليا في سوريا، وأعتقد أن التوجه الأمريكي والإسرائيلي تجاه صنعاء لتأثير اليمن على مجمل الصراع في فلسطين وسوريا ولبنان، وبكل تأكيد أن صنعاء وتحديدا أنصار الله سيواجهون الضربات بضربات موازية تكون المصالح الأمريكية في المنطقة مقدمة الأهداف وتتوسع العمليات".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولا يوجد لدى أنصار الله خيار آخر غير استهداف المصالح والقواعد الأمريكية والاسرائيلية بما يضمن لها الحد من العمليات الاسرائيلية، لأن في الأساس لا توجد مناطق حيوية يمكن في حال ضربها من جانب إسرائيل وأمريكا أن تؤثر على أنصار الله".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية.وقال الجيش في بيان: "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".وأضاف البيان: "️لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح".‏وأشار الجيش إلى مواصلة العمل واستهداف كل من يشكل تهديدًا على مواطني دولة إسرائيل في كل مسافة يتطلب ذلك.وكانت قد تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد لسلسلة غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، وأشارت إلى أن الغارات على صنعاء طالت محطتي كهرباء حزيز وذهبان جنوب وشمال العاصمة.والأسبوع الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مهاجمة هدف وصفته بـ"الحيوي" في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن هجماتها التي تشنها منذ عام على إسرائيل والسفن المرتبطة بها و بالولايات المتحدة وبريطانيا، وتبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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