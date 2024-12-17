https://sarabic.ae/20241217/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارات-على-مواقع-لـأنصار-الله-1095893632.html

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"

سبوتنيك عربي

شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" بمدينة الحديدة غربي اليمن، في الوقت الذي تحذر فيه الجماعة من استهداف القواعد الأمريكية في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T17:03+0000

2024-12-17T17:03+0000

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ذكر ذلك مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إعلان "أنصار الله" تعرض مناطق سيطرتها في اليمن لقصف جوي أمريكي بريطاني، استهدف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.وتأتي عمليات القصف بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مسيرتين، إضافة إلى إطلاق "أنصار الله" لصاروخ "فلسطين-2"، الأسرع من الصوت، على منشأة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب. وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس"، معلقاً على غارات أمريكية بريطانية على الجماعة: "أتوقع أي تصعيد أمريكي مرتقب يطال المدن والمدنيين أو يستهدف حياة أي يمني أو يمنية بشكل عام، سيمنح صنعاء الحق الكامل في استهداف مصالح أمريكا (أينما وجدت) وعلى واشنطن تحمل المسؤولية عن كل ذلك". ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ19 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل، و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-أن-المصالح-الأمريكية-تحت-مرمى-أهدافها-أينما-وجدت-حال-تصعيد-واشنطن-ضدها-1095820312.html

https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-استهداف-منشأة-عسكرية-في-تل-أبيب-بصاروخ-فرط-صوتي--1095848570.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية