مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:24 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
12:03 GMT
57 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
جورج صبرا: لا بد من وجود مجلس عسكري ليعيد بناء المؤسسات العسكرية والأمنية في سوريا
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
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ملفات ساخنة
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18:03 GMT
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مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
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29 د
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https://sarabic.ae/20241217/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تشن-غارات-على-مواقع-لـأنصار-الله-1095893632.html
مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"
مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" بمدينة الحديدة غربي اليمن، في الوقت الذي تحذر فيه الجماعة من استهداف القواعد الأمريكية في... 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T17:03+0000
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ذكر ذلك مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إعلان "أنصار الله" تعرض مناطق سيطرتها في اليمن لقصف جوي أمريكي بريطاني، استهدف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.وتأتي عمليات القصف بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مسيرتين، إضافة إلى إطلاق "أنصار الله" لصاروخ "فلسطين-2"، الأسرع من الصوت، على منشأة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب. وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس"، معلقاً على غارات أمريكية بريطانية على الجماعة: "أتوقع أي تصعيد أمريكي مرتقب يطال المدن والمدنيين أو يستهدف حياة أي يمني أو يمنية بشكل عام، سيمنح صنعاء الحق الكامل في استهداف مصالح أمريكا (أينما وجدت) وعلى واشنطن تحمل المسؤولية عن كل ذلك". ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ19 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل، و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-أن-المصالح-الأمريكية-تحت-مرمى-أهدافها-أينما-وجدت-حال-تصعيد-واشنطن-ضدها-1095820312.html
https://sarabic.ae/20241216/أنصار-الله-تعلن-استهداف-منشأة-عسكرية-في-تل-أبيب-بصاروخ-فرط-صوتي--1095848570.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مواقع لـ"أنصار الله"

17:03 GMT 17.12.2024
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributorاليمن مدينة صنعاء
اليمن مدينة صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© Getty Images / Mohammed Hamoud / Contributor
تابعنا عبر
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" بمدينة الحديدة غربي اليمن، في الوقت الذي تحذر فيه الجماعة من استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.
ذكر ذلك مصدر في السلطة المحلية لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إعلان "أنصار الله" تعرض مناطق سيطرتها في اليمن لقصف جوي أمريكي بريطاني، استهدف محافظة حجَّة (شمال غربي اليمن) الساحلية على البحر الأحمر.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
"أنصار الله" تعلن أن المصالح الأمريكية تحت مرمى أهدافها "أينما وجدت" حال تصعيد واشنطن ضدها
أمس, 06:07 GMT
وتأتي عمليات القصف بعد إعلان "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، مهاجمة هدف للجيش الإسرائيلي في عسقلان، واستهداف آخر في تل أبيب، بطائرتين مسيرتين، إضافة إلى إطلاق "أنصار الله" لصاروخ "فلسطين-2"، الأسرع من الصوت، على منشأة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب.
وقال رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في جماعة "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس"، معلقاً على غارات أمريكية بريطانية على الجماعة: "أتوقع أي تصعيد أمريكي مرتقب يطال المدن والمدنيين أو يستهدف حياة أي يمني أو يمنية بشكل عام، سيمنح صنعاء الحق الكامل في استهداف مصالح أمريكا (أينما وجدت) وعلى واشنطن تحمل المسؤولية عن كل ذلك".
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، أن قواته نفذت، خلال الأسبوع الماضي، عمليات بـ19 صاروخاً بالستيًا ومجنحًا وطائرة مُسيرة، استهدفت تل أبيب وأسدود وعسقلان في إسرائيل، و5 سفن أمريكية في خليج عدن، منها مدمرتان.
صاروخ فرط صوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف منشأة عسكرية في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي
أمس, 18:11 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد كشفت في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مهاجمة إسرائيل، خلال عام، بأكثر من ألف صاروخ وطائرة مُسيرة، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في مواجهة الجيش الإسرائيلي.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:21 GMT
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