https://sarabic.ae/20241217/نتنياهو-من-قمة-جبل-الشيخ-سنبقى-في-هذا-المكان-حتى-يتشكل-ترتيب-يضمن-أمن-إسرائيل-1095899666.html

نتنياهو من قمة جبل الشيخ: سنبقى في هذا المكان حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل

نتنياهو من قمة جبل الشيخ: سنبقى في هذا المكان حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستبقى في قمة جبل الشيخ السورية حتى يتشكل ترتيب يضمن أمن إسرائيل. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T18:32+0000

2024-12-17T18:32+0000

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وجاء في بيان صادر عن ديوان نتنياهو: "أنا هنا في قمة جبل الشيخ رفقة وزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية ورئيس الشاباك وقادة كبار، نحن هنا لتقييم الوضع من أجل اتخاذ قرارات بشأن استعدادات إسرائيل في هذا المكان المهم حتى يتم إيجاد ترتيبات أخرى تضمن أمن إسرائيل".وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، الموافقة على خطة لتوسيع المستوطنات في هضبة الجولان السوري المحتل، بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار أمريكي.وأكد نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن بلاده "تغيّر الشرق الأوسط" كما وعد، مشددًا على أن"هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل"، بحسب قوله.وتعزز إسرائيل بنشاط دفاعاتها على مرتفعات الجولان السوري المحتل، وسط سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، واستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241217/نتنياهو-يستعرض-استعدادات-الجيش-الإسرائيلي-عند-سلسلة-جبال-الشيخ-على-الحدود-مع-سوريا-صور-1095891206.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي