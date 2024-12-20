https://sarabic.ae/20241220/أول-قافلة-عسكرية-أمريكية-تدخل-شرقي-سوريا-بعد-سقوط-حكومة-الأسد--1096027558.html

أول قافلة عسكرية أمريكية تدخل شرقي سوريا بعد سقوط حكومة الأسد

أول قافلة عسكرية أمريكية تدخل شرقي سوريا بعد سقوط حكومة الأسد

سبوتنيك عربي

أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية برية إلى إحدى قواعدها بريف محافظة الحسكة السورية، وهي القافلة البرية الأولى بعد... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T20:52+0000

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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة دخلت الأراضي السورية على دفعتين خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وكشفت المصادر أن التعزيزات العسكرية الجديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية.يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كشفت خلال الساعات الماضية، أن عدد جنودها المتواجدين في سوريا وصل إلى 2000 جندي، بعد أن كان عددهم خلال الأشهر الماضية 900 جندي، وأن زيادة عددهم حدثت قبل سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

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