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أول قافلة عسكرية أمريكية تدخل شرقي سوريا بعد سقوط حكومة الأسد
أول قافلة عسكرية أمريكية تدخل شرقي سوريا بعد سقوط حكومة الأسد
سبوتنيك عربي
أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية برية إلى إحدى قواعدها بريف محافظة الحسكة السورية، وهي القافلة البرية الأولى بعد... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة دخلت الأراضي السورية على دفعتين خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وكشفت المصادر أن التعزيزات العسكرية الجديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية.يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كشفت خلال الساعات الماضية، أن عدد جنودها المتواجدين في سوريا وصل إلى 2000 جندي، بعد أن كان عددهم خلال الأشهر الماضية 900 جندي، وأن زيادة عددهم حدثت قبل سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
https://sarabic.ae/20241217/ترامب-تركيا-وراء-ما-حدث-في-سوريا-لقد-أرادت-ذلك-منذ-آلاف-السنين-1095853754.html
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أول قافلة عسكرية أمريكية تدخل شرقي سوريا بعد سقوط حكومة الأسد

20:52 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أدخلت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تعزيزات عسكرية برية إلى إحدى قواعدها بريف محافظة الحسكة السورية، وهي القافلة البرية الأولى بعد سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأفادت مصادر مطلعة لمراسل "سبوتنيك" في سوريا، أن التعزيزات العسكرية الأمريكية الجديدة دخلت الأراضي السورية على دفعتين خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووأضحت المصادر أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي، استقدمت خلال الساعات الماضية، تعزيزات عسكرية برية جديدة، قادمة من معبر "الوليد" الحدودي غير الشرعي مع العراق، تتألف من 60 شاحنة، دخلت إلى قاعدة قرية "خراب الجير" في ريف بلدة الرميلان النفطية شمال شرقي محافظة الحسكة.

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وكشفت المصادر أن التعزيزات العسكرية الجديدة ضمت أكثر من 60 شاحنة دخلت على دفعتين تحمل معدات عسكرية ومدرعات ومدافع ثقيلة ومصفحات عسكرية.

وكان الجيش الأمريكي قد أرسل طائرتين شحن محملتين بالمعدات العسكرية والجنود، خلال الأيام الماضية، الأولى هبطت في قاعدة "خراب الجير" شمال شرقي محافظة الحسكة، والثانية في قاعدة "الشدادي" النفطية جنوبي محافظة الحسكة، شرقي سوريا.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، كشفت خلال الساعات الماضية، أن عدد جنودها المتواجدين في سوريا وصل إلى 2000 جندي، بعد أن كان عددهم خلال الأشهر الماضية 900 جندي، وأن زيادة عددهم حدثت قبل سقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
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