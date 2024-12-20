https://sarabic.ae/20241220/إعلام-أمريكي-ينذر-بإغلاق-حكومي-وشيك-في-واشنطن-1096025857.html
إعلام أمريكي ينذر بإغلاق حكومي "وشيك" في واشنطن
إعلام أمريكي ينذر بإغلاق حكومي "وشيك" في واشنطن
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، حذرت من الاستعداد لإغلاق حكومي "وشيك". 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T18:42+0000
2024-12-20T18:42+0000
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وقالت الصحيفة: "حذر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، الوكالات الفيدرالية، صباح اليوم الجمعة، للاستعداد لإغلاق وشيك".ولم يتمكن الكونغرس (السلطة التشريعية) في السابق من الاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2025، لذلك تمت الموافقة على ميزانية مؤقتة ودخلت حيز التنفيذ.وفشل مقترح الميزانية المؤقتة، يوم أمس الخميس، في الحصول على الدعم اللازم في مجلس النواب، وللموافقة على الميزانية، يجب أن يصوت أكثر من نصف المشرعين - 218 مشرعا لصالحها.وسبق أن طالب دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، وربط هذه المسألة بالموافقة على مشروع الموازنة المؤقتة.
https://sarabic.ae/20241220/خبيرة-روسية-ترامب-قد-يطلب-تحويل-مسؤولية-دعم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096022824.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي ينذر بإغلاق حكومي "وشيك" في واشنطن
ذكرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، حذرت من الاستعداد لإغلاق حكومي "وشيك".
وقالت الصحيفة: "حذر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، الوكالات الفيدرالية، صباح اليوم الجمعة، للاستعداد لإغلاق وشيك".
وكما ورد، فإن أمام المشرعين الأمريكيين مهلة حتى يوم السبت، للاتفاق على ميزانية مؤقتة، وإلا فسيتم تعليق التمويل الحكومي جزئيًا.
ولم يتمكن الكونغرس (السلطة التشريعية) في السابق من الاتفاق على ميزانية كاملة لعام 2025، لذلك تمت الموافقة على ميزانية مؤقتة ودخلت حيز التنفيذ.
وفشل مقترح الميزانية المؤقتة، يوم أمس الخميس، في الحصول على الدعم اللازم في مجلس النواب، وللموافقة على الميزانية، يجب أن يصوت أكثر من نصف المشرعين - 218 مشرعا لصالحها.
ويملك الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي 219 مقعدا، لكن من بين أعضاء الحزب من اعترض على مشروع الموازنة المؤقتة.
وسبق أن طالب دونالد ترامب، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، الحزب الديمقراطي بإلغاء سقف الدين الوطني أو زيادة مستواه بشكل كبير، وربط هذه المسألة بالموافقة على مشروع الموازنة المؤقتة.