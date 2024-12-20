https://sarabic.ae/20241220/خبيرة-روسية-ترامب-قد-يطلب-تحويل-مسؤولية-دعم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096022824.html

خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

ذكرت تاتيانا باركالينا، مستشارة مدير معهد المعلومات العلمية للعلوم الاجتماعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T17:14+0000

2024-12-20T17:14+0000

2024-12-20T17:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت باركالينا لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد ترامب أن الصراع في شرق أوكرانيا أمر يخص الأوروبيين، وهو يريد المضي قدماً على المسار الصحيح لإنهاء الصراع في المرحلة الساخنة".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى جاهدة إلى إيجاد سبل لزيادة العائد من الحلف، كما فعل دونالد ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى".

https://sarabic.ae/20241220/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطرح-موضوع-الضربات-على-ريلسك-في-اجتماع-مجلس-الأمن-الجمعة-المقبلة-1096021826.html

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