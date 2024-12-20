https://sarabic.ae/20241220/خبيرة-روسية-ترامب-قد-يطلب-تحويل-مسؤولية-دعم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096022824.html
خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
ذكرت تاتيانا باركالينا، مستشارة مدير معهد المعلومات العلمية للعلوم الاجتماعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T17:14+0000
2024-12-20T17:14+0000
2024-12-20T17:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت باركالينا لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد ترامب أن الصراع في شرق أوكرانيا أمر يخص الأوروبيين، وهو يريد المضي قدماً على المسار الصحيح لإنهاء الصراع في المرحلة الساخنة".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى جاهدة إلى إيجاد سبل لزيادة العائد من الحلف، كما فعل دونالد ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى".
https://sarabic.ae/20241220/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطرح-موضوع-الضربات-على-ريلسك-في-اجتماع-مجلس-الأمن-الجمعة-المقبلة-1096021826.html
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روسيا
خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
ذكرت تاتيانا باركالينا، مستشارة مدير معهد المعلومات العلمية للعلوم الاجتماعية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد يطالب دول حلف الناتو بزيادة الإنفاق الدفاعي من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضافت باركالينا لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد ترامب أن الصراع في شرق أوكرانيا أمر يخص الأوروبيين، وهو يريد المضي قدماً على المسار الصحيح لإنهاء الصراع في المرحلة الساخنة".
وتوضح باركالينا أنه "نظرا للوضع الجيوسياسي، قد يطالب الرئيس الأمريكي المستقبلي دول التحالف بزيادة الإنفاق الدفاعي من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة ستسعى جاهدة إلى إيجاد سبل لزيادة العائد من الحلف، كما فعل دونالد ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى".