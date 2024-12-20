https://sarabic.ae/20241220/الخارجية-الروسية-موسكو-ستطرح-موضوع-الضربات-على-ريلسك-في-اجتماع-مجلس-الأمن-الجمعة-المقبلة-1096021826.html
الخارجية الروسية: موسكو ستطرح موضوع الضربات على ريلسك في اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبلة
الخارجية الروسية: موسكو ستطرح موضوع الضربات على ريلسك في اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبلة
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو ستثير موضوع ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ريلسك في مقاطعة... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T16:30+0000
2024-12-20T16:30+0000
2024-12-20T16:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا: "سوف تبحث روسيا موضوع الضربات الصاروخية على ريلسك، في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة".ونتيجة لهجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، على مدينة ريلسك بمقاطعة كورسك الروسية، قُتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وتم نقل 10 مصابين آخرين إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241220/مسؤولون-أوكرانيون-يعترفون-قد-نضطر-للتنازل-عن-مساحات-واسعة-لروسيا-1096021631.html
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روسيا
الخارجية الروسية: موسكو ستطرح موضوع الضربات على ريلسك في اجتماع مجلس الأمن الجمعة المقبلة
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو ستثير موضوع ضربات القوات المسلحة الأوكرانية على مدينة ريلسك في مقاطعة كورسك الروسية، يوم الجمعة المقبلة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وأضافت زاخاروفا: "سوف تبحث روسيا موضوع الضربات الصاروخية على ريلسك، في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة".
ونتيجة لهجوم صاروخي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، على مدينة ريلسك بمقاطعة كورسك الروسية، قُتل 6 أشخاص، بينهم طفل، وتم نقل 10 مصابين آخرين إلى المستشفى، بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم الروسية ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.