https://sarabic.ae/20241220/إيلون-ماسك-يطالب-المستشار-الألماني-بالاستقالة-فورا-بعد-عملية-ماغدبورغ-1096029487.html

إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغدبورغ

إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغدبورغ

سبوتنيك عربي

دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى استقالة المستشار الألماني، أولاف شولتس، فورا عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T23:38+0000

2024-12-20T23:38+0000

2024-12-20T23:38+0000

أخبار ألمانيا

إيلون ماسك

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg

وكتب ماسك على منصته "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".تصريحات ماسك جاءت ردًا على تقارير حول الحادثة التي شهدتها مدينة ماغديبورغ الألمانية، حيث اقتحمت سيارة حشدًا من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.دعم "البديل من أجل ألمانيا"وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أثار ماسك الجدل بتدخله في السياسة الألمانية عبر تأييده لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، واصفًا إياه بـ"منقذ ألمانيا".ويأتي هذا التصريح في ظل استعداد ألمانيا لإجراء انتخابات وطنية في 23 فبراير/ شباط المقبل بعد انهيار حكومة ائتلافية يسارية بقيادة شولتس.ويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" بمركز ثانٍ في استطلاعات الرأي، ما قد يعقد تشكيل حكومة أغلبية من الأحزاب التقليدية، التي تعهدت بعدم التعاون مع الحزب اليميني المتطرف على المستوى الوطني.وكان ماسك قد انتقد العام الماضي إدارة الحكومة الألمانية لقضايا الهجرة غير الشرعية، وأعرب عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا".من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن السلطات أخذت علمًا بتصريحات ماسك لكنها امتنعت عن التعليق خلال المؤتمر الصحفي الدوري.

https://sarabic.ae/20241220/فيديو-صادم-للهجوم-في-ألمانيا-وصورة-للجاني-مقيدا-على-الأرض-1096027676.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن