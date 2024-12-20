https://sarabic.ae/20241220/إيلون-ماسك-يطالب-المستشار-الألماني-بالاستقالة-فورا-بعد-عملية-ماغدبورغ-1096029487.html
إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغدبورغ
إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغدبورغ
سبوتنيك عربي
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى استقالة المستشار الألماني، أولاف شولتس، فورا عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T23:38+0000
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وكتب ماسك على منصته "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".تصريحات ماسك جاءت ردًا على تقارير حول الحادثة التي شهدتها مدينة ماغديبورغ الألمانية، حيث اقتحمت سيارة حشدًا من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.دعم "البديل من أجل ألمانيا"وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أثار ماسك الجدل بتدخله في السياسة الألمانية عبر تأييده لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، واصفًا إياه بـ"منقذ ألمانيا".ويأتي هذا التصريح في ظل استعداد ألمانيا لإجراء انتخابات وطنية في 23 فبراير/ شباط المقبل بعد انهيار حكومة ائتلافية يسارية بقيادة شولتس.ويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" بمركز ثانٍ في استطلاعات الرأي، ما قد يعقد تشكيل حكومة أغلبية من الأحزاب التقليدية، التي تعهدت بعدم التعاون مع الحزب اليميني المتطرف على المستوى الوطني.وكان ماسك قد انتقد العام الماضي إدارة الحكومة الألمانية لقضايا الهجرة غير الشرعية، وأعرب عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا".من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن السلطات أخذت علمًا بتصريحات ماسك لكنها امتنعت عن التعليق خلال المؤتمر الصحفي الدوري.
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أخبار ألمانيا, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا, إيلون ماسك, العالم, أخبار العالم الآن
إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغدبورغ
دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، إلى استقالة المستشار الألماني، أولاف شولتس، فورا عقب هجوم مميت استهدف سوقًا لعيد الميلاد في ألمانيا.
وكتب ماسك على منصته "إكس": "يجب على شولتس الاستقالة فورًا"، مضيفًا وصفًا له بـ"الأحمق غير الكفء".
تصريحات ماسك جاءت ردًا على تقارير حول الحادثة التي شهدتها مدينة ماغديبورغ الألمانية، حيث اقتحمت سيارة حشدًا من المحتفلين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين محليين.
دعم "البديل من أجل ألمانيا"
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أثار ماسك الجدل بتدخله في السياسة الألمانية عبر تأييده لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، واصفًا إياه بـ"منقذ ألمانيا".
ويأتي هذا التصريح في ظل استعداد ألمانيا لإجراء انتخابات وطنية في 23 فبراير/ شباط المقبل بعد انهيار حكومة ائتلافية يسارية بقيادة شولتس.
ويحظى حزب "البديل من أجل ألمانيا" بمركز ثانٍ في استطلاعات الرأي، ما قد يعقد تشكيل حكومة أغلبية من الأحزاب التقليدية، التي تعهدت بعدم التعاون مع الحزب اليميني المتطرف على المستوى الوطني.
وكان ماسك قد انتقد العام الماضي إدارة الحكومة الألمانية لقضايا الهجرة غير الشرعية، وأعرب عن دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن السلطات أخذت علمًا بتصريحات ماسك لكنها امتنعت عن التعليق خلال المؤتمر الصحفي الدوري.