فيديو صادم للهجوم في ألمانيا.. وصورة للجاني مقيدا على الأرض
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
© AP Photo / Matthias Schrader
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لحادث الصدم والهروب الذي وقع، اليوم الجمعة، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية.
وبيّنت المشاهد السرعة الجنونية للسيارة لحظة اقتحام سوق عيد الميلاد.
كما أظهرت مشاهد أخرى، اعتقال السلطات الألمانية للجاني الذي قاد سيارته وسط حشد من الناس، في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ.
🚨SUSPECT ARRESTED AFTER TERRORIST ATTACK AT GERMANY CHRISTMAS MARKET— Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 20, 2024
The suspect behind the terror attack at a Christmas market in Germany, where dozens were hit by a BMW, has been arrested.
Source: SHOT https://t.co/gb7r3tVQKH pic.twitter.com/iVLs3OQ4T4
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وأفادت قناة "إن تي في"، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
وبحسب موقع "تي أون لاين"، فقد قُتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون، وفي الوقت نفسه، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاصطدام وقع بين سيارتين.
ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر منصة "إكس"، عن حادث صدم وهروب في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، أن "مذبحة" سوق عيد الميلاد الألمانية "تثير أسوأ المخاوف".
Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) December 20, 2024
Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.
وتابع: "أفكاري مع ضحايا الحادث وأسرهم، ونحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ، وأتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".
وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.