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فيديو صادم للهجوم في ألمانيا.. وصورة للجاني مقيدا على الأرض
فيديو صادم للهجوم في ألمانيا.. وصورة للجاني مقيدا على الأرض
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لحادث الصدم والهروب الذي وقع، اليوم الجمعة، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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وبيّنت المشاهد السرعة الجنونية للسيارة لحظة اقتحام سوق عيد الميلاد.كما أظهرت مشاهد أخرى، اعتقال السلطات الألمانية للجاني الذي قاد سيارته وسط حشد من الناس، في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ.وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.وأفادت قناة "إن تي في"، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".وبحسب موقع "تي أون لاين"، فقد قُتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون، وفي الوقت نفسه، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاصطدام وقع بين سيارتين.ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر منصة "إكس"، عن حادث صدم وهروب في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، أن "مذبحة" سوق عيد الميلاد الألمانية "تثير أسوأ المخاوف".وتابع: "أفكاري مع ضحايا الحادث وأسرهم، ونحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ، وأتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.
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أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

فيديو صادم للهجوم في ألمانيا.. وصورة للجاني مقيدا على الأرض

20:55 GMT 20.12.2024
© AP Photo / Matthias Schraderالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد صادمة لحادث الصدم والهروب الذي وقع، اليوم الجمعة، في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية.
وبيّنت المشاهد السرعة الجنونية للسيارة لحظة اقتحام سوق عيد الميلاد.
كما أظهرت مشاهد أخرى، اعتقال السلطات الألمانية للجاني الذي قاد سيارته وسط حشد من الناس، في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وأفادت قناة "إن تي في"، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
وبحسب موقع "تي أون لاين"، فقد قُتل 11 شخصا وأصيب 60 آخرون، وفي الوقت نفسه، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاصطدام وقع بين سيارتين.
ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
وكتب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عبر منصة "إكس"، عن حادث صدم وهروب في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ بألمانيا، أن "مذبحة" سوق عيد الميلاد الألمانية "تثير أسوأ المخاوف".
وتابع: "أفكاري مع ضحايا الحادث وأسرهم، ونحن نقف إلى جانبهم وإلى جانب سكان ماغديبورغ، وأتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المخلصين في هذه الساعات العصيبة".
وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.
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