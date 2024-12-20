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مقتل 11 شخصا إثر اصطدام سيارة بالمارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ألمانية
مقتل 11 شخصا إثر اصطدام سيارة بالمارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ألمانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T19:59+0000
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وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.
https://sarabic.ae/20241121/خمس-السيارات-في-ألمانيا-تفشل-باجتياز-اختباراتها--1095056713.html
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العالم, أخبار ألمانيا
العالم, أخبار ألمانيا

مقتل 11 شخصا إثر اصطدام سيارة بالمارة في سوق عيد الميلاد بمدينة ألمانية

19:59 GMT 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ Markus Spiskeالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ Markus Spiske
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن سيارة دهست حشدًا من الناس في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ الألمانية.
وأفادت قناة "إن تي في"، نقلاً عن سلطات ولاية ساكسونيا - أنهالت الفيدرالية، أن "سائق السيارة دهس حشدا من الناس في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ، وتم اعتقاله".
وبحسب موقع "تي أون لاين"، فقد قُتل 11 شخصاً وأصيب 60 آخرون، وفي الوقت نفسه، وبحسب وسائل الإعلام، فإن الاصطدام وقع بين سيارتين.
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ووصفت حكومة الولاية الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

وبحسب صحيفة "بيلد"، فإن منطقة السوق مغلقة الآن ويجري فحصها للتأكد من وجود متفجرات.
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