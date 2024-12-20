https://sarabic.ae/20241220/اعتقال-عربي-خطط-لتنفيذ-هجوم-على-القنصلية-الإسرائيلية-في-نيويورك-1095999887.html
اعتقال عربي خطط لتنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك
اعتقال عربي خطط لتنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك
سبوتنيك عربي
أعلنت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتقل مشتبها به، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي كبير على القنصلية الإسرائيلية في المدينة. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، المشتبه به، يدعى عبد الله عز الدين طه محمد حسن، مواطن مصري يقيم في مدينة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا.وأفادت الشكوى بأن حسن أدار عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (منظمتان إرهابيتان محظورتان في روسيا ودول عدة) وحركة "حماس"، وتحرض على العنف ضد اليهود.وتمكنت الشرطة المحلية من تحديد مكان حسن بعد تلقي بلاغ بشأن أحد حساباته على منصة "إكس".وقد تواصل عميل سري من مكتب التحقيقات مع حسن عبر وسائل التواصل وتطبيقات الرسائل المشفرة، حيث جرت المحادثات خلال الشهرين الماضيين.ووفقا للشرطة، قدم حسن للعميل السري تعليمات حول كيفية الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وشارك معه مواد دعائية متطرفة، بما في ذلك فيديو يدعو إلى قتل اليهود.كما حث العميل على تنفيذ هجوم، وأرسل له إرشادات لتصوير "فيديو".كما زوّد حسن العميل السري بتعليمات حول كيفية تصنيع قنابل، وطلب منه استهداف مبنى يمثل اليهود، قبل أن يستقر رأيه على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك.بدوره، أعرب أوفير أكونيس، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك في بيان، عن شكره للأجهزة الأمنية الأمريكية على إحباط الهجوم، مضيفا أن "هذا دليل على أن الإرهاب لا يعرف حدودا، وأن علينا محاربته في كل زمان ومكان".
https://sarabic.ae/20240817/الأرجنتين-تعتقل-خلية-إرهابية-كانت-تخطط-لشن-هجمات-ضد-اليهود-غربي-البلاد-فيديو-1091836518.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
اعتقال عربي خطط لتنفيذ هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك
أعلنت القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) اعتقل مشتبها به، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي كبير على القنصلية الإسرائيلية في المدينة.
وحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل"، المشتبه به، يدعى عبد الله عز الدين طه محمد حسن، مواطن مصري يقيم في مدينة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا.
وأفادت الشكوى بأن حسن أدار عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (منظمتان إرهابيتان محظورتان في روسيا ودول عدة) وحركة "حماس"، وتحرض على العنف ضد اليهود.
وتمكنت الشرطة المحلية من تحديد مكان حسن بعد تلقي بلاغ بشأن أحد حساباته على منصة "إكس".
وقد تواصل عميل سري من مكتب التحقيقات مع حسن عبر وسائل التواصل وتطبيقات الرسائل المشفرة، حيث جرت المحادثات خلال الشهرين الماضيين.
ووفقا للشرطة، قدم حسن للعميل السري تعليمات حول كيفية الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا) وشارك معه مواد دعائية متطرفة، بما في ذلك فيديو يدعو إلى قتل اليهود.
كما حث العميل على تنفيذ هجوم، وأرسل له إرشادات لتصوير "فيديو".
كما زوّد حسن العميل السري بتعليمات حول كيفية تصنيع قنابل، وطلب منه استهداف مبنى يمثل اليهود، قبل أن يستقر رأيه على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك.
بدوره، أعرب أوفير أكونيس، القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك في بيان، عن شكره للأجهزة الأمنية الأمريكية على إحباط الهجوم، مضيفا أن "هذا دليل على أن الإرهاب لا يعرف حدودا، وأن علينا محاربته في كل زمان ومكان".