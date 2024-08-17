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الأرجنتين تعتقل "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات ضد الجالية اليهودية... فيديو
الأرجنتين تعتقل "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات ضد الجالية اليهودية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الشرطة الاتحادية فككت ما وصفتها بأنها "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات على أبناء الطائفة اليهودية في مدينة ميندوزا... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T06:04+0000
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وكتبت وزيرة الأمن، باتريشيا بولريتش، على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنتخلص من كل هؤلاء المجرمين، الذين يعتزمون بث الخوف في الأرجنتين، وسيدفعون الثمن".فيما أكدت وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية اعتقال 7 من أعضاء المجموعة المزعومة، كما تم تنفيذ 8 مداهمات لمنازل الأعضاء، ما أسفر عن مصادرة أسلحة نارية وسكاكين وأجهزة إلكترونية.يذكر أنه في عام 1992، أودى هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، بحياة 22 شخصا، وفي عام 1994، أودى هجوم على مركز للطائفة اليهودية بحياة 85 شخصا، وهو الحادث الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.يشار إلى أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كان قد اعلن منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعمه الصريح لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.وفي يونيو/حزيران الماضي، غيّرت حكومة ميلي اعتراف الأرجنتين التقليدي بالدولة الفلسطينية، وانضمت إلى واشنطن وإسرائيل للتصويت ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.وكانت الحكومات السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، موطن أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، قد حافظت على علاقات ودية مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20240713/الأرجنتين-تصنف-حماس-منظمة-إرهابية-دعما-لإسرائيل-1090750234.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إسرائيل, طوفان الأقصى

الأرجنتين تعتقل "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات ضد الجالية اليهودية... فيديو

06:04 GMT 17.08.2024 (تم التحديث: 06:13 GMT 17.08.2024)
© flickr.comالشرطة الأرجنتينية
الشرطة الأرجنتينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© flickr.com
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأرجنتينية، اليوم السبت، أن الشرطة الاتحادية فككت ما وصفتها بأنها "خلية إرهابية" كانت تخطط لشن هجمات على أبناء الطائفة اليهودية في مدينة ميندوزا غربي البلاد، ووصفت المجموعة بأنها "منظمة إرهابية إسلامية"، بحسب قولها.
وكتبت وزيرة الأمن، باتريشيا بولريتش، على مواقع التواصل الاجتماعي: "سنتخلص من كل هؤلاء المجرمين، الذين يعتزمون بث الخوف في الأرجنتين، وسيدفعون الثمن".
فيما أكدت وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية اعتقال 7 من أعضاء المجموعة المزعومة، كما تم تنفيذ 8 مداهمات لمنازل الأعضاء، ما أسفر عن مصادرة أسلحة نارية وسكاكين وأجهزة إلكترونية.
يذكر أنه في عام 1992، أودى هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس، بحياة 22 شخصا، وفي عام 1994، أودى هجوم على مركز للطائفة اليهودية بحياة 85 شخصا، وهو الحادث الأكثر دموية في تاريخ الأرجنتين.
علم الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
الأرجنتين تصنف "حماس" منظمة "إرهابية" دعما لإسرائيل
13 يوليو, 10:34 GMT
يشار إلى أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، كان قد اعلن منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعمه الصريح لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
وفي يونيو/حزيران الماضي، غيّرت حكومة ميلي اعتراف الأرجنتين التقليدي بالدولة الفلسطينية، وانضمت إلى واشنطن وإسرائيل للتصويت ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكانت الحكومات السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، موطن أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، قد حافظت على علاقات ودية مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية.
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