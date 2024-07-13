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الأرجنتين تصنف "حماس" منظمة "إرهابية" دعما لإسرائيل
الأرجنتين تصنف "حماس" منظمة "إرهابية" دعما لإسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت الأرجنتين، اليوم السبت، أنها صنفت حركة "حماس" الفلسطينية منظمة "إرهابية"، وأمرت بتجميد أصولها المالية، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تقدم على هذه... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T10:34+0000
2024-07-13T10:34+0000
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وذكر مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بيان، أن القرار نابع من "التزام ميلي الثابت بالاعتراف بالإرهابيين على حقيقتهم"، حسب تعبيره.وأضاف أن "هذه المرة الأولى التي يكون فيها القرار صادرا عن إرادة سياسية للقيام بذلك".وأردف: "لطالما وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى تصنيفا إرهابيا على حماس التي حكمت قطاع غزة قبل حربها الحالية مع إسرائيل".كما أشار مكتب ميلي، إلى أن سبب القرار هو الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. حسب وكالة "أسوشيتد برس".يذكر أنه منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن ميلي دعمه الصريح لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.والشهر الماضي، غيرت حكومة ميلي اعتراف الأرجنتين التقليدي بالدولة الفلسطينية، وانضمت إلى واشنطن وإسرائيل للتصويت ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.يذكر أن الحكومات السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، موطن أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، قد حافظت على علاقات ودية مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20240608/الرئيس-الأرجنتيني-يرفض-لقاء-سفراء-دول-إسلامية-بسبب-وجود-ممثل-لفلسطين-1089632174.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأرجنتين تصنف "حماس" منظمة "إرهابية" دعما لإسرائيل

10:34 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / INDRA ABRIYANTOعلم الأرجنتين
علم الأرجنتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / INDRA ABRIYANTO
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أعلنت الأرجنتين، اليوم السبت، أنها صنفت حركة "حماس" الفلسطينية منظمة "إرهابية"، وأمرت بتجميد أصولها المالية، لتصبح أول دولة في أمريكا اللاتينية تقدم على هذه الخطوة.
وذكر مكتب الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في بيان، أن القرار نابع من "التزام ميلي الثابت بالاعتراف بالإرهابيين على حقيقتهم"، حسب تعبيره.
وأضاف أن "هذه المرة الأولى التي يكون فيها القرار صادرا عن إرادة سياسية للقيام بذلك".

وتابع البيان: "يجب على الأرجنتين أن تتماشى مرة أخرى مع الحضارة الغربية".

وأردف: "لطالما وضعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى تصنيفا إرهابيا على حماس التي حكمت قطاع غزة قبل حربها الحالية مع إسرائيل".
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كما أشار مكتب ميلي، إلى أن سبب القرار هو الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. حسب وكالة "أسوشيتد برس".
يذكر أنه منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعلن ميلي دعمه الصريح لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
والشهر الماضي، غيرت حكومة ميلي اعتراف الأرجنتين التقليدي بالدولة الفلسطينية، وانضمت إلى واشنطن وإسرائيل للتصويت ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
يذكر أن الحكومات السابقة ذات الميول اليسارية في الأرجنتين، موطن أكبر جالية يهودية في أمريكا اللاتينية، قد حافظت على علاقات ودية مع إسرائيل، لكنها في الوقت نفسه أعربت عن دعمها لإقامة دولة فلسطينية.
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