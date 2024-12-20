https://sarabic.ae/20241220/السفير-التركي-لدى-مصر-أنقرة-لا-تهدف-إلى-فرض-سيطرتها-على-سوريا-1096023501.html
السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا
السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا
سبوتنيك عربي
أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، بحسب قوله. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T17:36+0000
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وشدد موتلو شين، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا".وأوضح السفير التركي لدى مصر أن "سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار"، مؤكدًا استعداد تركيا لتعزيز مساعداتها في هذا الإطار. كما كشف صالح موتلو شين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق قريبا، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-تركيا-ستفعل-ما-بوسعها-من-أجل-محاسبة-بشار-الأسد-أمام-القانون-الدولي-1096021953.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا
أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، بحسب قوله.
وشدد موتلو شين، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا".
وأضاف السفير أن "تركيا ترفض أي تهديد إرهابي قادم من الأراضي السورية"، مشيرًا إلى "أهمية أن تعتمد الحكومة السورية الجديدة على إرادة شعبها، في ظل تزايد التفاعل الدولي مع الإدارة السورية الحالية".
وأوضح السفير التركي لدى مصر أن "سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار"، مؤكدًا استعداد تركيا لتعزيز مساعداتها في هذا الإطار.
كما كشف صالح موتلو شين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق قريبا، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.