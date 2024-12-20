https://sarabic.ae/20241220/السفير-التركي-لدى-مصر-أنقرة-لا-تهدف-إلى-فرض-سيطرتها-على-سوريا-1096023501.html

السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا

السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا

سبوتنيك عربي

أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، بحسب قوله. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T17:36+0000

2024-12-20T17:36+0000

2024-12-20T17:36+0000

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وشدد موتلو شين، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا".وأوضح السفير التركي لدى مصر أن "سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار"، مؤكدًا استعداد تركيا لتعزيز مساعداتها في هذا الإطار. كما كشف صالح موتلو شين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق قريبا، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-تركيا-ستفعل-ما-بوسعها-من-أجل-محاسبة-بشار-الأسد-أمام-القانون-الدولي-1096021953.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي