السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
663 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما يطرحه ترامب حول أوكراني غير واقعي
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يندد باستيلاء إسرائيل على الأراضي السورية، تركيا تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241220/السفير-التركي-لدى-مصر-أنقرة-لا-تهدف-إلى-فرض-سيطرتها-على-سوريا-1096023501.html
السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا
السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا
سبوتنيك عربي
أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، بحسب قوله. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T17:36+0000
2024-12-20T17:36+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_b0841f40d4a87b9b6a1232d7b61942a1.jpg
وشدد موتلو شين، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا".وأوضح السفير التركي لدى مصر أن "سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار"، مؤكدًا استعداد تركيا لتعزيز مساعداتها في هذا الإطار. كما كشف صالح موتلو شين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق قريبا، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-تركيا-ستفعل-ما-بوسعها-من-أجل-محاسبة-بشار-الأسد-أمام-القانون-الدولي-1096021953.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096023345_0:0:1394:1045_1920x0_80_0_0_51d3de78d7c437b14f58039382bf677d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السفير التركي لدى مصر: أنقرة لا تهدف إلى فرض سيطرتها على سوريا

17:36 GMT 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newmanعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Unsplash/ vicky hall-newman
تابعنا عبر
أكد السفير التركي لدى مصر صالح موتلو شين، اليوم الجمعة، أن بلاده تتأثر بشكل مباشر بالأحداث في سوريا، بحسب قوله.
وشدد موتلو شين، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، على أن تركيا تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا".

وأضاف السفير أن "تركيا ترفض أي تهديد إرهابي قادم من الأراضي السورية"، مشيرًا إلى "أهمية أن تعتمد الحكومة السورية الجديدة على إرادة شعبها، في ظل تزايد التفاعل الدولي مع الإدارة السورية الحالية".

وأوضح السفير التركي لدى مصر أن "سوريا تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار"، مؤكدًا استعداد تركيا لتعزيز مساعداتها في هذا الإطار.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
أردوغان: تركيا ستفعل ما بوسعها من أجل محاسبة بشار الأسد أمام القانون الدولي
16:38 GMT
كما كشف صالح موتلو شين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يعتزم زيارة العاصمة السورية دمشق قريبا، في إطار الجهود الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:21 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديوأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала