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خبير: الدعم الأمريكي مكّن إسرائيل من تصعيدها العسكري ضد اليمن
خبير: الدعم الأمريكي مكّن إسرائيل من تصعيدها العسكري ضد اليمن
سبوتنيك عربي
أكد العميد مجيب شمسان، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن لم يكن ليحدث لولا الدعم العسكري الأمريكي والغربي، لافتًا إلى أن هذا... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T12:25+0000
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وقال شمسان، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إن "المسافة الجغرافية الكبيرة بين اليمن وإسرائيل، التي تزيد على ألفي كيلومتر، تتطلب دعماً لوجستياً للطيران الإسرائيلي، بما في ذلك التزود بالوقود جواً، وهو ما يتم بدعم واضح من الولايات المتحدة".وأضاف: "عمليات "أنصار الله" ضد إسرائيل لن تتأثر أو تتوقف كرد فعل على استهدافها محطات الكهرباء والمياه داخل اليمن، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني".كما أشار شمسان إلى أن "رد جماعة "أنصار الله" اليمنية، كان استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي".وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "أنصار الله" سيدفعون ثمنا باهظا نتيجة لاستمرار إطلاقهم الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20241219/نتنياهو-الحوثيون-يتعلمون-بطريقة-صعبة-أن-من-يهاجم-إسرائيل-سيدفع-ثمنا-باهظا-1095973223.html
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أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أنصار الله, حصري, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أنصار الله, حصري, العالم العربي, الأخبار

خبير: الدعم الأمريكي مكّن إسرائيل من تصعيدها العسكري ضد اليمن

12:25 GMT 20.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domainطيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية "إف-35 بي" (F-35 B)
طيران التحالف الدولي - المقاتلة الأمريكية إف-35 بي (F-35 B) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Photo / Dane Wiedmann/Public domain
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حصري
أكد العميد مجيب شمسان، المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني، أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن لم يكن ليحدث لولا الدعم العسكري الأمريكي والغربي، لافتًا إلى أن هذا التصعيد جاء بضوء أخضر من هذه القوى، بحسب قوله.
وقال شمسان، في تصريحات لإذاعة "سبوتنيك"، إن "المسافة الجغرافية الكبيرة بين اليمن وإسرائيل، التي تزيد على ألفي كيلومتر، تتطلب دعماً لوجستياً للطيران الإسرائيلي، بما في ذلك التزود بالوقود جواً، وهو ما يتم بدعم واضح من الولايات المتحدة".
وأضاف: "عمليات "أنصار الله" ضد إسرائيل لن تتأثر أو تتوقف كرد فعل على استهدافها محطات الكهرباء والمياه داخل اليمن، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
أمس, 13:55 GMT
كما أشار شمسان إلى أن "رد جماعة "أنصار الله" اليمنية، كان استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي".

وكان زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، قد أعلن أمس الخميس، أن قواته استهدفت مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي، مشيرًا إلى أن الغارات الإسرائيلية لن تثني الجماعة عن مواصلة هجماتها على تل أبيب والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه شن هجمات جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية، فيما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "أنصار الله" سيدفعون ثمنا باهظا نتيجة لاستمرار إطلاقهم الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.
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