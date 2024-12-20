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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-حزمة-جديدة-من-المساعدات-لأوكرانيا-1096027108.html
صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق أكملت مراجعتها السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا، والذي سيخصص نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لكييف. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T20:37+0000
2024-12-20T20:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صندوق النقد العربي
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وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة، سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا، في إطار برنامج التمويل الموسع، 9.8 مليار دولار.وأشار جافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان استقرارها المالي.
https://sarabic.ae/20241220/نائب-أوكراني-كييف-ستضطر-إلى-خفض-سن-التعبئة-بسبب-الولايات-المتحدة-1096026593.html
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روسيا, صندوق النقد العربي
روسيا, صندوق النقد العربي

صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا

20:37 GMT 20.12.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق أكملت مراجعتها السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا، والذي سيخصص نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لكييف.
وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة، سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا، في إطار برنامج التمويل الموسع، 9.8 مليار دولار.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة
19:43 GMT

وتواصل أوكرانيا، التي تواجه عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 43.9 مليار دولار لعام 2024، الاعتماد على مساعدة شركائها الدوليين لتغطية الكثير من احتياجاتها التمويلية.

وأشار جافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان استقرارها المالي.
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