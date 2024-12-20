https://sarabic.ae/20241220/صندوق-النقد-الدولي-يوافق-على-حزمة-جديدة-من-المساعدات-لأوكرانيا-1096027108.html
صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق أكملت مراجعتها السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا، والذي سيخصص نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لكييف. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T20:37+0000
2024-12-20T20:37+0000
2024-12-20T20:37+0000
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روسيا
صندوق النقد العربي
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وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة، سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا، في إطار برنامج التمويل الموسع، 9.8 مليار دولار.وأشار جافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان استقرارها المالي.
https://sarabic.ae/20241220/نائب-أوكراني-كييف-ستضطر-إلى-خفض-سن-التعبئة-بسبب-الولايات-المتحدة-1096026593.html
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روسيا, صندوق النقد العربي
روسيا, صندوق النقد العربي
صندوق النقد الدولي يوافق على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا
أعلن صندوق النقد الدولي، أن مجلس إدارة الصندوق أكملت مراجعتها السادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد لأوكرانيا، والذي سيخصص نحو 1.1 مليار دولار أمريكي لكييف.
وفي وقت سابق، قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إنه بعد إصدار هذه الشريحة، سيبلغ الحجم الإجمالي للمساعدة المالية لأوكرانيا، في إطار برنامج التمويل الموسع، 9.8 مليار دولار.
وتواصل أوكرانيا، التي تواجه عجزا قياسيا في الميزانية بقيمة 43.9 مليار دولار لعام 2024، الاعتماد على مساعدة شركائها الدوليين لتغطية الكثير من احتياجاتها التمويلية.
وأشار جافين غراي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، في وقت سابق، إلى أن الدعم الدولي سوف يتراجع بمرور الوقت، وتحتاج كييف إلى تطوير الموارد الداخلية لضمان استقرارها المالي.