https://sarabic.ae/20241220/نائب-أوكراني-كييف-ستضطر-إلى-خفض-سن-التعبئة-بسبب-الولايات-المتحدة-1096026593.html

نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة

نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

ذكر نزاري فوليانسكي، مستشار لجنة التنمية الاقتصادية بالبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى خفض سن التعبئة إلى 18-20 عامًا، في بداية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T19:43+0000

2024-12-20T19:43+0000

2024-12-20T19:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg

وقال فوليانسكي على قناة "نوفوستي لايف"، إن "الشركاء الأوروبيين والأمريكيين يطالبون الإدارة الأوكرانية، منذ عام 2022، بتخفيض سن التعبئة إلى 18 عاماً، وهذا مستمر للعام الثالث، وعندما يسألونني هل سينخفض؟ أعتقد أنه في العام المقبل، في يناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط). ستتم الموافقة على مثل هذا القرار في مارس (آذار)".ثم أدلى مستشار زيلينسكي، ديمتري ليتفين، ببيان مفاده أن أوكرانيا لا تخطط لتعبئة المواطنين البالغين من العمر 18 عامًا.وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، متحدثًا عن احتمالات مثل هذه التعبئة في أوكرانيا، فقد أبلغت الولايات المتحدة كييف أنه سيتم تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية في حالة تعبئة الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا.

https://sarabic.ae/20241220/خبيرة-روسية-ترامب-قد-يطلب-تحويل-مسؤولية-دعم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096022824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا