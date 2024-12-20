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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241220/نائب-أوكراني-كييف-ستضطر-إلى-خفض-سن-التعبئة-بسبب-الولايات-المتحدة-1096026593.html
نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة
نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكر نزاري فوليانسكي، مستشار لجنة التنمية الاقتصادية بالبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى خفض سن التعبئة إلى 18-20 عامًا، في بداية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T19:43+0000
2024-12-20T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فوليانسكي على قناة "نوفوستي لايف"، إن "الشركاء الأوروبيين والأمريكيين يطالبون الإدارة الأوكرانية، منذ عام 2022، بتخفيض سن التعبئة إلى 18 عاماً، وهذا مستمر للعام الثالث، وعندما يسألونني هل سينخفض؟ أعتقد أنه في العام المقبل، في يناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط). ستتم الموافقة على مثل هذا القرار في مارس (آذار)".ثم أدلى مستشار زيلينسكي، ديمتري ليتفين، ببيان مفاده أن أوكرانيا لا تخطط لتعبئة المواطنين البالغين من العمر 18 عامًا.وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، متحدثًا عن احتمالات مثل هذه التعبئة في أوكرانيا، فقد أبلغت الولايات المتحدة كييف أنه سيتم تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية في حالة تعبئة الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا.
https://sarabic.ae/20241220/خبيرة-روسية-ترامب-قد-يطلب-تحويل-مسؤولية-دعم-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1096022824.html
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روسيا

نائب أوكراني: كييف ستضطر إلى خفض سن التعبئة بسبب الولايات المتحدة

19:43 GMT 20.12.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكر نزاري فوليانسكي، مستشار لجنة التنمية الاقتصادية بالبرلمان الأوكراني، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية ستضطر إلى خفض سن التعبئة إلى 18-20 عامًا، في بداية عام 2025، بسبب ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، واحتمال خفض المساعدات الغربية.
وقال فوليانسكي على قناة "نوفوستي لايف"، إن "الشركاء الأوروبيين والأمريكيين يطالبون الإدارة الأوكرانية، منذ عام 2022، بتخفيض سن التعبئة إلى 18 عاماً، وهذا مستمر للعام الثالث، وعندما يسألونني هل سينخفض؟ أعتقد أنه في العام المقبل، في يناير (كانون الثاني) وفبراير(شباط). ستتم الموافقة على مثل هذا القرار في مارس (آذار)".

ووفقا له، فإن خفض سن التعبئة قد يصبح ضرورة للقيادة الأوكرانية في سياق التخفيض المحتمل للمساعدات العسكرية من الأوروبيين والأمريكيين.

الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبيرة روسية: ترامب قد يطلب تحويل مسؤولية دعم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
17:14 GMT

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن وحلفاءها متفقون على ضرورة تعبئة المواطنين الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما.

ثم أدلى مستشار زيلينسكي، ديمتري ليتفين، ببيان مفاده أن أوكرانيا لا تخطط لتعبئة المواطنين البالغين من العمر 18 عامًا.
وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، متحدثًا عن احتمالات مثل هذه التعبئة في أوكرانيا، فقد أبلغت الولايات المتحدة كييف أنه سيتم تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية في حالة تعبئة الشباب الذين يبلغون من العمر 18 عامًا.
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