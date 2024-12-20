https://sarabic.ae/20241220/مصادر-محلية-توضح-لـسبوتنيك-الوضع-الأمني-في-سوريا-بعد-تسلم-المعارضة-المسلحة-للسلطة-1096013162.html

مصادر محلية توضح لـ"سبوتنيك" الوضع الأمني في سوريا بعد تسلم المعارضة المسلحة للسلطة

مصادر محلية توضح لـ"سبوتنيك" الوضع الأمني في سوريا بعد تسلم المعارضة المسلحة للسلطة

سبوتنيك عربي

ماتزال أعمال العنف تتصاعد بعدد من المناطق في سوريا، وتحديدا في مدينة حمص وريفها واللاذقية وريف حماة ودمشق وريفها، والتي تتمثل بعمليات سرقة للمنازل والخطف وحرق... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T13:05+0000

2024-12-20T13:05+0000

2024-12-20T13:05+0000

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تقارير سبوتنيك

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مصادر أهلية في محافظة حمص وسط سوريا، قالت لـ"سبوتنيك" إن "مجموعات مسلحة ملثمة ماتزال تعتدي على منازل المدنيين وتقوم بسرقتها وحرقها وخاصة في أحياء وادي الذهب وعكرمة والزهراء ومساكن الشرطة وعدد من البلدات بريف حمص الغربي، وتحديدا منطقة تلكلخ، حيث سجل خلال 24 الساعة الماضية، 4 حوادث خطف في المدينة بحق مدنيين تم اختطافهم بناء على المذهب الطائفي لهم دون معرفة مصيرهم حتى اللحظة".هذا المشهد يتكرر في محافظات سورية عدة ومنها ريف حماة الغربي، في قرى ريف مصياف والغاب، التي تشهد حوادث يومية كان آخرها إطلاق النار على 4 مدنيين من قبل مسلحين مجهولين أثناء محاولتهم سرقة أحد المنازل في ريف مصياف الغربي، ما أدى إلى مقتل 3 منهم وإصابة آخر، وتؤكد المصادر أن عشرات حوادث السرقة باتت تسجل يوميا على الطرق العامة التي تربط بين القرى والبلدات في محافظة حماة وخاصة لوسائل النقل العامة، والتي يقوم باعتراضها مسلحون ملثمون حيث تتم سرقة الهواتف المحمولة وأموال الركاب بشكل علني وضح النهار.أما في محافظة اللاذقية وريفها، تتصاعد أعمال العنف بحق المدنيين ما دفع وجهاء المنطقة للخروج ببيان طالب "إدارة العمليات العسكرية" في المنطقة بتحمل مسؤولياتها عن حماية المدنيين، وذلك بعد سلسلة من عمليات السرقة والخطف والقتل والتخريب الذي شهدته محافظة اللاذقية، بشكل عام خلال الأسبوعين الماضيين.وبحسب الأهالي سجلت في محافظة اللاذقية أكثر من 400 حالة سرقة، خلال الأسبوع الماضي، شملت محال تجارية ومنازل وسيارات لمدنيين فيما تم العثور على 9 مدنيين مقتولين بمناطق متفرقة من ريف اللاذقية، بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر.وفي العاصمة دمشق وريفها، يختلف المشهد كليا عن باقي المناطق في سوريا، حيث يتعرض أهالي مناطق عدة منها "المزة 86، ضاحية قدسيا، القرى، عش الورور" لعملية تهجير ممنهجة من خلايا قيام مسلحين مجهولين بتهديد أهالي تلك المناطق بالخروج من منازلهم على اعتبار أنهم من مؤيدي النظام السوري السابق، حيث تعرضت معظم تلك المنازل لعمليات سرقة وتخريب ومن بقي في منزله تم توجيه إنذار له بالخروج منها، هذه التهديدات دفعت عوائل كثيرة لترك منازلها خوفا على حياتهم، بحسب ما أفاد به بعض سكان تلك المناطق لـ"سبوتنيك".تصرفات فردية وسوف نقوم بضبط الوضع الأمني قريبا!بهذه العبارات ردت "إدارة العمليات العمليات العسكرية" التابعة لفصائل المعارضة المسلحة عن كل الحوادث الأمنية، التي تشهدها مناطق متفرقة في سوريا.المسؤولون الأمنيون في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة)، تحدثوا إلى الأهالي أنهم يعملون على ضبط الأمن في المناطق التي تشهد تجاوزات لكن حاليا لا توجد أعداد كافية من عناصرها لتغطية كافة المناطق السورية، وهم بصدد إعادة هيكلة وزارة الداخلية والأمن العام ليساهموا في ضبط أعمال العنف، وأكدوا أن جميع أعمال السرقة والخطف والقتل تقف وراءها عصابات ومسلحين مجهولين وهي أعمال وتصرفات فردية تم إلقاء القبض على بعض مرتكبيها لكن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، بحسب ما تم نقله عن الأهالي الذين اجتمعوا مع ممثلين عن "إدارة العمليات العسكرية" في البلاد.

https://sarabic.ae/20241220/أردوغان-المفاوضات-مع-واشنطن-بشأن-سوريا-في-غاية-الأهمية-1096008835.html

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