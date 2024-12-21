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أسلحة خاصة وتقنيات متطورة... مفاجأة إيرانية قادمة في البحر
أسلحة خاصة وتقنيات متطورة... مفاجأة إيرانية قادمة في البحر
سبوتنيك عربي
أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، عن إدخال قطع بحرية متطورة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T07:18+0000
2024-12-21T07:18+0000
إيران
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وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أمس الجمعة، أوضح الأدميرال إيراني أن هذه المنظومات المتقدمة تشمل مختلف المجالات البحرية، من معدات السطح والطائرات المأهولة وغير المأهولة، إلى المنظومات الصاروخية.وأشار الأدميرال إلى أن المنظومات الصاروخية المنضمة حديثاً إلى البحرية الإيرانية تمتاز بمدى متطور للغاية، إذ تشمل منظومات موجهة ومسيّرة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت السطحية، بمدى عملياتي يتجاوز 2000 كيلومتر.كما أفاد بأن التحضيرات مستمرة للكشف عن هذه القطع الفريدة، والتي ستدخل الخدمة في أسطول بحرية الجيش الإيراني خلال الأسبوع المقبل أو في الأسابيع القليلة القادمة.
https://sarabic.ae/20241217/الجيش-الإيراني-يوجه-رسائل-غامضة-عما-سيحدث-ويحذر-من-المفاجآت-1095864715.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, رصد عسكري, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, رصد عسكري, العالم, الأخبار

أسلحة خاصة وتقنيات متطورة... مفاجأة إيرانية قادمة في البحر

07:18 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Mahdi Marizadسفينة إيرانية
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Mahdi Marizad
تابعنا عبر
أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، عن إدخال قطع بحرية متطورة للغاية وأسلحة خاصة إلى أسطول البحرية الإيرانية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستشكل "مفاجأة غير متوقعة للأعداء".
وفي تصريحاته لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أمس الجمعة، أوضح الأدميرال إيراني أن هذه المنظومات المتقدمة تشمل مختلف المجالات البحرية، من معدات السطح والطائرات المأهولة وغير المأهولة، إلى المنظومات الصاروخية.
الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
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وأكد أن هذه القطع الجديدة مجهزة بجيل حديث من التقنيات والأسلحة ذات الطابع الردعي، والتي تُعتبر متفوقة لدرجة تجعل الأعداء يفتقرون لأي معلومات عن إمكانياتها وقدراتها.
وأشار الأدميرال إلى أن المنظومات الصاروخية المنضمة حديثاً إلى البحرية الإيرانية تمتاز بمدى متطور للغاية، إذ تشمل منظومات موجهة ومسيّرة، سواء الجوية أو السطحية أو تحت السطحية، بمدى عملياتي يتجاوز 2000 كيلومتر.
كما أفاد بأن التحضيرات مستمرة للكشف عن هذه القطع الفريدة، والتي ستدخل الخدمة في أسطول بحرية الجيش الإيراني خلال الأسبوع المقبل أو في الأسابيع القليلة القادمة.
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