https://sarabic.ae/20241221/الحكومة-الألمانية-تعلق-على-صحة-التقارير-التي-تتحدث-عن-زيارة-شولتس-لموسكو--1096042393.html
الحكومة الألمانية تعلق على صحة التقارير التي تتحدث عن زيارة شولتس لموسكو
الحكومة الألمانية تعلق على صحة التقارير التي تتحدث عن زيارة شولتس لموسكو
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، بأن التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار الألماني أولاف شولتس، لزيارة روسيا، "خاطئة". 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T15:12+0000
2024-12-21T15:12+0000
2024-12-21T15:12+0000
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وقال المسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار لزيارة روسيا، خاطئة".وكانت صحيفة "شبيغل" الألمانية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن هناك شائعات تدور في أروقة حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض، حول اعتزام شولتس زيارة روسيا، خلال الأيام المقبلة، في "مهمة سلام".وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".وأوضح البيان أنه "فيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف، وإن المقترحات الروسية معروفة جيدًا، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية، في يونيو (حزيران) الماضي".وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الرئيس الروسي طرح الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن تعلن روسيا الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.
https://sarabic.ae/20241221/الخارجية-الروسية-موسكو-غاضبة-تجاه-صمت-الغرب-على-الهجوم-الأوكراني-الذي-استهدف-قازان-بطائرات-مسيرة-1096041130.html
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روسيا, العالم
الحكومة الألمانية تعلق على صحة التقارير التي تتحدث عن زيارة شولتس لموسكو
صرح مسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، بأن التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار الألماني أولاف شولتس، لزيارة روسيا، "خاطئة".
وقال المسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار لزيارة روسيا، خاطئة".
وكانت صحيفة "شبيغل" الألمانية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن هناك شائعات تدور في أروقة حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض، حول اعتزام شولتس زيارة روسيا، خلال الأيام المقبلة، في "مهمة سلام".
وكان شولتس، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منتصف الشهر الماضي، هو الأول من نوعه منذ عامين.
وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".
وأضاف البيان أنه "جرى تبادل مفصل وصريح لوجهات النظر بشأن الوضع في أوكرانيا".
وأوضح البيان أنه "فيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف، وإن المقترحات الروسية معروفة جيدًا، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية، في يونيو (حزيران) الماضي".
وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الرئيس الروسي طرح الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن تعلن روسيا الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.