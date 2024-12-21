https://sarabic.ae/20241221/الحكومة-الألمانية-تعلق-على-صحة-التقارير-التي-تتحدث-عن-زيارة-شولتس-لموسكو--1096042393.html

الحكومة الألمانية تعلق على صحة التقارير التي تتحدث عن زيارة شولتس لموسكو

الحكومة الألمانية تعلق على صحة التقارير التي تتحدث عن زيارة شولتس لموسكو

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، بأن التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار الألماني أولاف شولتس، لزيارة روسيا، "خاطئة". 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T15:12+0000

2024-12-21T15:12+0000

2024-12-21T15:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال المسؤول بالخدمة الصحفية للحكومة الألمانية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التقارير حول الخطط المزعومة لدى المستشار لزيارة روسيا، خاطئة".وكانت صحيفة "شبيغل" الألمانية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن هناك شائعات تدور في أروقة حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" المعارض، حول اعتزام شولتس زيارة روسيا، خلال الأيام المقبلة، في "مهمة سلام".وجاء في بيان للكرملين أنه "بمبادرة من الجانب الألماني، جرت أول محادثة هاتفية، منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني أولاف شولتس".وأوضح البيان أنه "فيما يتعلق بآفاق التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع، أشار الرئيس الروسي إلى أن الجانب الروسي لم يرفض أبدًا ويظل منفتحًا على استئناف المفاوضات التي أوقفها نظام كييف، وإن المقترحات الروسية معروفة جيدًا، وقد تم تحديدها بشكل خاص في الخطاب الذي ألقاه في وزارة الخارجية الروسية، في يونيو (حزيران) الماضي".وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن الرئيس الروسي طرح الصيف الماضي، مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا. وتنص المبادرة على أن تعلن روسيا الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

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