https://sarabic.ae/20241221/السيسي-الأوضاع-الإقليمية-تستوجب-تكاتف-المصريين-للنهوض-بالبلاد-وحمايتها-من-التهديدات-1096044096.html
السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف المصريين للنهوض بالبلاد وحمايتها من التهديدات
السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف المصريين للنهوض بالبلاد وحمايتها من التهديدات
سبوتنيك عربي
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في مصر". 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T16:17+0000
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وقال السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، إن "الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما لمسه من "حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن".وأكد على تقديره العميق "للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد"، مثمنًا "التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات".وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه رسائل إلى دول العالم، الخميس الماضي، وذلك من خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".وقالت قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "القمة شهدت حضور قادة الدول الأعضاء ومنظمات إقليمية ودولية، حيث تسلم السيسي، رئاسة المنظمة وألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على تعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الدولية".وأوضح الرئيس المصري أن "الدول النامية تواجه تحديات كبيرة كَنقص التمويل وتفاقم الديون والفجوة الرقمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، مشددًا على أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
https://sarabic.ae/20241219/السيسي-إسرائيل-تنتهك-السيادة-السورية-1095975225.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السيسي: الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف المصريين للنهوض بالبلاد وحمايتها من التهديدات
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية في مصر".
وقال السيسي، خلال زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، إن "الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار"، مشيدًا بما لمسه من "حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن".
وأكد على تقديره العميق "للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد"، مثمنًا "التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، ما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجّه رسائل إلى دول العالم
، الخميس الماضي، وذلك من خلال كلمة ألقاها في افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".
وقالت قناة
"القاهرة الإخبارية"، إن "القمة شهدت حضور قادة الدول الأعضاء ومنظمات إقليمية ودولية، حيث تسلم السيسي، رئاسة المنظمة وألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على تعزيز التعاون بين الدول النامية لمواجهة التحديات الدولية".
وأشار السيسي إلى التحديات التي يواجهها العالم والشرق الأوسط
، وعلى رأسها الصراعات والحروب والاقتصاد، واستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتطورات في لبنان وسوريا، كما أعلن عن تخصيص جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان.
وأوضح الرئيس المصري أن "الدول النامية تواجه تحديات كبيرة كَنقص التمويل وتفاقم الديون والفجوة الرقمية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة"، مشددًا على أن "مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة".