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العراق... تنبيه بإطلاق نار في المنطقة الخضراء يستمر 14 ساعة
العراق... تنبيه بإطلاق نار في المنطقة الخضراء يستمر 14 ساعة
سبوتنيك عربي
أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، بيانا أخطرت فيه المواطنين بأنه سيتم تنفيذ إطلاق نار إثر تفعيل ميدان الرماية ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T07:54+0000
2024-12-21T07:54+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" البيان الذي جاء فيه: "نود إعلامكم بأن ميدان الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء) سيكون فعالاً ابتداءً من الساعة (07:00) وحتى الساعة (21:00) لهذا اليوم السبت الموافق 2024/12/21".يذكر أن هذا التنويه ونشاط تفعيل الرماية يأتي للمرة الثالثة خلال 8 أيام فقط، حيث سبقه تفعيل ميدان الرماية يوم الاثنين الماضي، ثم سبقتها حالة أخرى يوم الجمعة الماضي 13 ديسمبر/ كانون الأول.وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول".ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر.وأكد وزير الخارجية العراقي أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كل من سوريا والعراق.
https://sarabic.ae/20241220/لأول-مرة-لماذا-انتقد-رئيس-الوزراء-العراقي-مستشاريه-علنا؟-1096020421.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق... تنبيه بإطلاق نار في المنطقة الخضراء يستمر 14 ساعة

07:54 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Khalid Mohammedقوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020
قوات الأمن العراقية في المنطقة الخضراء، بغداد، العراق يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، بيانا أخطرت فيه المواطنين بأنه سيتم تنفيذ إطلاق نار إثر تفعيل ميدان الرماية ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، ومن المقرر أن يستمر لـ14 ساعة.
ونقل موقع "السومرية نيوز" البيان الذي جاء فيه: "نود إعلامكم بأن ميدان الرماية (الواقع ضمن مقتربات مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء) سيكون فعالاً ابتداءً من الساعة (07:00) وحتى الساعة (21:00) لهذا اليوم السبت الموافق 2024/12/21".
يذكر أن هذا التنويه ونشاط تفعيل الرماية يأتي للمرة الثالثة خلال 8 أيام فقط، حيث سبقه تفعيل ميدان الرماية يوم الاثنين الماضي، ثم سبقتها حالة أخرى يوم الجمعة الماضي 13 ديسمبر/ كانون الأول.
وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، من خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من السجون وانفلات الوضع في معسكر "الهول".
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
لأول مرة.. لماذا انتقد رئيس الوزراء العراقي مستشاريه علنا؟
أمس, 15:26 GMT
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لوزارة الخارجية في بلادها، أن فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر.
وأكد وزير الخارجية العراقي أن "تنظيم داعش الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، مما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية".
وشدد فؤاد حسين على خطورة هروب عناصر تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا ودول أخرى) من السجون، ومن انفلات الوضع في معسكر الهول بسوريا، وانعكاس ذلك على الأمن في كل من سوريا والعراق.
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