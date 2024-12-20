https://sarabic.ae/20241220/لأول-مرة-لماذا-انتقد-رئيس-الوزراء-العراقي-مستشاريه-علنا؟-1096020421.html

لأول مرة.. لماذا انتقد رئيس الوزراء العراقي مستشاريه علنا؟

لأول مرة.. لماذا انتقد رئيس الوزراء العراقي مستشاريه علنا؟

سبوتنيك عربي

دار حديث عن خلافات بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشاريه، بعدما أصدر السوداني توجيهاته لهم بضبط التصريحات الصحفية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T15:26+0000

2024-12-20T15:26+0000

2024-12-20T15:26+0000

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وجاءت توجيهات السوداني، بعد أن أثار مستشاره إبراهيم الصميدعي، جدلًا بتحذيره من "خطورة عدم الاستجابة لطلبات أجنبية بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة"، حيث تزامن تحذير الصميدعي مع ضغوط غربية على السوداني، لحصر السلاح بيد الدولة.ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالب فيه "المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلا بموافقة رسمية".وتابع البيان أن السوداني "خيّر جميع المستشارين، بين الاستمرار بالعمل الرسمي أو التنازل عن مناصبهم ومواقعهم الاستشارية، وبالتالي تكون لهم حرية الإدلاء بالتصريحات التي تعبر عن آرائهم الشخصية".يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها رئيس الحكومة العراقية مستشاريه علنا بسبب موضوع حساس مثل موضوع سلاح الفصائل المسلحة، والذي بات مطروحا على الطاولة بسبب التطورات في المنطقة.يأتي توجيه السوداني، ردًا على تصريحات كان إبراهيم الصميدعي، قد أدلى بها، تحدث خلالها عن تلقي الحكومة العراقية طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية بضرورة تفكيك سلاح الفصائل المسلحة، فيما حذّر من خطورة عدم الاستجابة لهذا الطلب.وجاءت هذه التهديدات بشكل رسمي عبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، حثّ فيها على اتخاذ إجراء فوري للتصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.ولا تزال تداعيات الأوضاع في سوريا، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على السلطة تثير المخاوف في دول الجوار وخاصة في العراق، الذي عانى كثيرا من التنظيمات الإرهابية قبل عقد من الزمان بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) على عدد من المحافظات العراقية، قبل هزيمته في العام 2017، لذا لا تزال المخاوف حاضرة نظرا لجذور التنظيمات الحالية في سوريا.وكان المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، قد ‏أكد في وقت سابق، أن الوضع على الحدود العراقية السورية، "تحت سيطرة القطعات العراقية".ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن اللواء يحيى رسول، أن "الحدود محصنة بشكل كبير، وهناك تواجد لقوات الحدود العراقية، إضافة إلى تواجد قطعات الجيش والحشد الشعبي".ولفت المتحدث باسم الجيش العراقي إلى أنه "تم تعزيز الحدود بقطعات إضافية في حال الحاجة لها أن تتدخل لكن الحدود محكمة ومحصنة بشكل كبير".وشدد اللواء يحيى رسول على أن "‏الوضع على الحدود العراقية السورية جيد جدا وتحت سيطرة القطعات العراقية البطلة وهي محكمة ومدعومة بالجهد الفني المتمثل في الكاميرات الحرارية والأجهزة الفنية".وتأتي هذه التطورات بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة، التي تنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في الكثير من دول العالم)، على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على محافظة حلب، في الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انطلاقاً من شمال إدلب.

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