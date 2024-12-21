https://sarabic.ae/20241221/بايدن-يوقع-على-قانون-تمويل-مؤقت-لتجنب-إغلاق-الحكومة-الفيدرالية-الأمريكية-1096045439.html
بايدن يوقع على قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية
بايدن يوقع على قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وقّع على مشروع قانون ميزانية مؤقتة، منهيًا بذلك الإغلاق الرسمي للحكومة الأمريكية. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T17:35+0000
2024-12-21T17:35+0000
2024-12-21T17:35+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان البيت الابيض: "اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وقّع بايدن تشريعًا يوفر التمويل للوكالات الفيدرالية، حتى 14 مارس (آذار) المقبل".وفي وقت سابق، أيّد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، في وقت متأخر، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت.والموازنة المؤقتة، رغم محاولات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لا تتضمن في النهاية مطالبه بإلغاء سقف الدين أو رفع مستواه بشكل كبير.وسبق أن تم إغلاق الحكومة الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية في البلاد، وحدث أطول إغلاق خلال الإدارة الأولى لدونالد ترامب، واستمر 35 يوما من نهاية عام 2018 إلى عام 2019.
https://sarabic.ae/20241220/إعلام-أمريكي-ينذر-بإغلاق-حكومي-وشيك-في-واشنطن-1096025857.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يوقع على قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية
ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وقّع على مشروع قانون ميزانية مؤقتة، منهيًا بذلك الإغلاق الرسمي للحكومة الأمريكية.
وجاء في بيان البيت الابيض: "اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، وقّع بايدن تشريعًا يوفر التمويل للوكالات الفيدرالية، حتى 14 مارس (آذار) المقبل".
وفي وقت سابق، أيّد مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، في وقت متأخر، مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة الفيدرالية بشكل مؤقت.
وينص مشروع القانون الجديد على تخصيص الأموال للقضاء على آثار الكوارث الطبيعية ومساعدة المزارعين.
والموازنة المؤقتة، رغم محاولات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لا تتضمن في النهاية مطالبه بإلغاء سقف الدين أو رفع مستواه بشكل كبير.
وصوّت أغلبية الجمهوريين في الكونغرس في النهاية لصالح مشروع القانون دون الأخذ في الاعتبار مطالب زعيمهم، حيث فشل الحزب الجمهوري في اليوم السابق بالحصول على الدعم الكافي للموافقة على تعديل مشروع القانون.
وسبق أن تم إغلاق الحكومة الأمريكية 21 مرة منذ عام 1976، عندما تمت الموافقة على عملية تسوية الميزانية الحالية في البلاد، وحدث أطول إغلاق خلال الإدارة الأولى لدونالد ترامب، واستمر 35 يوما من نهاية عام 2018 إلى عام 2019.