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دبابات وصواريخ متطورة... صفقة أسلحة أمريكية لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
دبابات وصواريخ متطورة... صفقة أسلحة أمريكية لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة إلى مصر تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون). 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T06:53+0000
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وذكر "البنتاغون" في بيان أمس الجمعة، أن الصفقة تشمل تجديد ودعم معدات دبابات "إبرامز"، وهي المكون الأساسي للاتفاقية بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار.بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفقة المحتملة صواريخ "هيلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة دقيقة بقيمة 30 مليون دولار.ويهدف هذا البيع المقترح إلى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن مصر، التي تُعد شريكاً مهماً لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.وسيعزز هذا الاتفاق قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويدعم قدرتها الدفاعية ضد الجهات الإقليمية المعادية، مع تحسين التشغيل البيني مع الأنظمة الأمريكية وشركاء الأمن الإقليميين، وفقا للبيان.كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241215/السيسي-يجتمع-بقادة-الجيش-والأجهزة-الأمنية-ويبحث-تأثير-التطورات-الإقليمية-على-الأمن-القومي-المصري-1095812743.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, العالم العربي, رصد عسكري, الأخبار

دبابات وصواريخ متطورة... صفقة أسلحة أمريكية لمصر بأكثر من 5 مليارات دولار

06:53 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Khalid Mohammedدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة محتملة إلى مصر تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، وفقاً لما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).
وذكر "البنتاغون" في بيان أمس الجمعة، أن الصفقة تشمل تجديد ودعم معدات دبابات "إبرامز"، وهي المكون الأساسي للاتفاقية بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الصفقة المحتملة صواريخ "هيلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، ومنظومة أسلحة دقيقة بقيمة 30 مليون دولار.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
‏السيسي يجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية ويبحث تأثير التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري
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ويهدف هذا البيع المقترح إلى دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن مصر، التي تُعد شريكاً مهماً لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.
وسيعزز هذا الاتفاق قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، ويدعم قدرتها الدفاعية ضد الجهات الإقليمية المعادية، مع تحسين التشغيل البيني مع الأنظمة الأمريكية وشركاء الأمن الإقليميين، وفقا للبيان.
كما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الصفقة لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة.
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