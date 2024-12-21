https://sarabic.ae/20241221/رئيس-الوزراء-العراقي-نعمل-على-تقييم-الأوضاع-في-سوريا-من-أجل-اتخاذ-القرارات-اللازمة-1096041937.html

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على "مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلدهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا". 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T14:52+0000

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وقال السوداني، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إن "الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشاد السوداني بالدور الإيطالي، الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى "استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، الخميس الماضي، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.

https://sarabic.ae/20241219/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-مستقبل-محور-المقاومة-بعد-أحداث-سوريا-1095956403.html

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