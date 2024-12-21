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رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة
رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على "مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلدهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا". 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T14:52+0000
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وقال السوداني، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إن "الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأشاد السوداني بالدور الإيطالي، الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى "استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، الخميس الماضي، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
https://sarabic.ae/20241219/أمين-الوعد-الصادق-العراقي-يكشف-لـسبوتنيك-مستقبل-محور-المقاومة-بعد-أحداث-سوريا-1095956403.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس الوزراء العراقي: نعمل على تقييم الأوضاع في ‫سوريا‬ من أجل اتخاذ القرارات اللازمة

14:52 GMT 21.12.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على "مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلدهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا".
وقال السوداني، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إن "الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأشاد السوداني بالدور الإيطالي، الذي قدم الدعم للعراق من خلال التحالف الدولي وبعثة الناتو، مشيراً إلى "استعداد العراق للتعاون مع الدول الصديقة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، لما له من تأثير على الأمن العالمي".
محمد التميمي القيادي في الإطار التنسيقي بالعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2024
أمين "الوعد الصادق" العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" مستقبل محور المقاومة بعد أحداث سوريا
19 ديسمبر, 11:04 GMT
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، الخميس الماضي، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.
وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل من المعارضة السورية المسلحة على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرتها على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب.
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