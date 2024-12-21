https://sarabic.ae/20241221/في-خطاب-ناري-زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يتعهد-بإسقاط-حكومة-نتنياهو--1096047383.html

"في خطاب ناري"... زعيم المعارضة الإسرائيلية يتعهد بإسقاط حكومة نتنياهو

"في خطاب ناري"... زعيم المعارضة الإسرائيلية يتعهد بإسقاط حكومة نتنياهو

سبوتنيك عربي

تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T19:39+0000

2024-12-21T19:39+0000

2024-12-21T19:39+0000

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جاء ذلك خلال خطاب وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بـ"الناري"، والذي ألقاه لابيد، أمام نحو 1000 متظاهر في شارع "كابلان" بتل أبيب.وقال لابيد في كلمته: "لن يكون هناك أي حلول وسط، لن ننحني، ولن نستسلم ولن ندخل الحكومة أبدا"، في سخرية واضحة من حليفه السابق، رئيس حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس، الذي انضم إلى الحكومة في بداية الحرب على غزة.وأضاف لابيد أمام المحتشدين في التظاهرة: "الليلة في شارع كابلان هناك أناس طيبون أكثر من الأشرار في إسرائيل، إنهم في غزة، وهم في لبنان، ويتواجدون هنا أمامي، إن الأمل ليس شيئا ننتظره، الأمل هو شيء في داخلنا يدفعنا إلى العمل وهناك من نستطيع أن نصلح معهم، وهناك من نستطيع أن نداوي معهم".وأردف: "سوف ننتصر. إن نتنياهو لا يزداد قوة حقا، فبالكاد حصل الائتلاف على 50 مقعدا، إن الناس ليسوا معهم، ولا توجد انتخابات لأنهم يخافون من الانتخابات، ويخشون الموت، إنهم خائفون لأنهم يعرفون الحقيقة".وبعد انتهاء لابيد من خطابه، انفض احتجاج شارع "كابلان"، وانضم المشاركون فيه إلى مئات الأشخاص، بما في ذلك بعض عائلات الرهائن، الذين احتشدوا أمام مدخل طريق "بيغين" القريب من مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، للمطالبة بعقد صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.وعادت الاحتجاجات إلى شارع "كابلان" بتل أبيب، في الأسابيع الأخيرة، للاحتجاج على مساعي الحكومة المتجددة لإصلاح القضاء.

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