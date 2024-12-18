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مسؤول إسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس": نحن في الأيام الأخيرة للمفاوضات
مسؤول إسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس": نحن في الأيام الأخيرة للمفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بأننا في الأيام الأخيرة للمفاوضات. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول مطلع على مسار المفاوضات بين بلاده وحركة "حماس" الفلسطينية، أن الأيام المقبلة ستكون الأخيرة في هذا الخيار التفاوضي بين الطرفين.وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة أن "هناك اتجاها إيجابيا لكن أي شيء يمكن أن يحدث والمفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى.وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذر بلينكن، إسرائيل، من أن هذه "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241218/ضباط-إسرائيليون-من-غزة-نقتل-كل-فلسطيني-يقترب-حتى-لو-كان-طفلا-1095932770.html
https://sarabic.ae/20241218/تقرير-جميع-سفارات-إسرائيل-في-دول-التطبيع-تعاني-عدم-القدرة-على-العمل-1095928534.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

مسؤول إسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس": نحن في الأيام الأخيرة للمفاوضات

21:17 GMT 18.12.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الأربعاء، بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" بأننا في الأيام الأخيرة للمفاوضات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مسؤول مطلع على مسار المفاوضات بين بلاده وحركة "حماس" الفلسطينية، أن الأيام المقبلة ستكون الأخيرة في هذا الخيار التفاوضي بين الطرفين.
وأوضح المصدر الذي لم تذكره القناة أن "هناك اتجاها إيجابيا لكن أي شيء يمكن أن يحدث والمفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وخلال أسبوع سنعرف إلى أين نتجه".
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
ضباط إسرائيليون من غزة: نقتل كل فلسطيني يقترب حتى لو كان طفلا
18:35 GMT
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية قد ذكرت، أمس الثلاثاء، أن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما أقرب إلى التوصل إلى اتفاق من أي وقت مضى.
وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذر بلينكن، إسرائيل، من أن هذه "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
تقرير: جميع سفارات إسرائيل في "دول التطبيع" تعاني عدم القدرة على العمل
15:13 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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