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https://sarabic.ae/20241218/ضباط-إسرائيليون-من-غزة-نقتل-كل-فلسطيني-يقترب-حتى-لو-كان-طفلا-1095932770.html
ضباط إسرائيليون من غزة: نقتل كل فلسطيني يقترب حتى لو كان طفلا
ضباط إسرائيليون من غزة: نقتل كل فلسطيني يقترب حتى لو كان طفلا
سبوتنيك عربي
صرح ضباط إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بأنهم يقتلون كل فلسطيني يقترب من محور نتساريم بوسط قطاع غزة، حتى لو كان طفلا. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T18:35+0000
2024-12-18T18:35+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجنود الإسرائيليين يتنافسون في قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين بغزة واحتسابهم "إرهابيين".وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش الإسرائيلي يقتلون من يتجول في الطريق غير المسلحين أو من يركب دراجة، فضلا عن قتلهم لكل فلسطيني يُقتل على أنه "إرهابي"، حتى لو كان مجرد طفل.ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين القول بأننا "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ادعاء يهدف لإخلاء المسؤولية عن الأفعال بغزة"، مضيفين أن "الجيش يتصرف كميليشيا وحان الوقت ليعرف شعبنا الأعمال التي يرتكبها بغزة".واعترف الجنود بأنهم يرون "مشاهد لاإنسانية في قطاع غزة، حيث مكان لا توجد فيه قوانين منذ أكثر من عام، لا قيمة لحياة الإنسان".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241218/خبراء-لـ-سبوتنيك-هناك-إمكانية-لإعلان-صفقة-تبادل-الأسرى-ووقف-الحرب-في-غزة-خلال-أيام--1095931276.html
https://sarabic.ae/20241218/إسرائيل-تكشف-حقيقة-زيارة-نتنياهو-إلى-القاهرة-لإجراء-محادثات-بشأن-غزة-1095930265.html
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ضباط إسرائيليون من غزة: نقتل كل فلسطيني يقترب حتى لو كان طفلا

18:35 GMT 18.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatأسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة
أسواق خان يونس شبه فارغة من البضائع والأسعار تواصل صعودها الحاد في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرح ضباط إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بأنهم يقتلون كل فلسطيني يقترب من محور نتساريم بوسط قطاع غزة، حتى لو كان طفلا.
وأفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجنود الإسرائيليين يتنافسون في قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين بغزة واحتسابهم "إرهابيين".
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في جنوبي قطاع غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
خبراء لـ "سبوتنيك": هناك إمكانية لإعلان صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة خلال أيام
18:04 GMT
وأوضحت على موقعها الإلكتروني أن جنود الجيش الإسرائيلي يقتلون من يتجول في الطريق غير المسلحين أو من يركب دراجة، فضلا عن قتلهم لكل فلسطيني يُقتل على أنه "إرهابي"، حتى لو كان مجرد طفل.
ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين القول بأننا "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم ادعاء يهدف لإخلاء المسؤولية عن الأفعال بغزة"، مضيفين أن "الجيش يتصرف كميليشيا وحان الوقت ليعرف شعبنا الأعمال التي يرتكبها بغزة".
واعترف الجنود بأنهم يرون "مشاهد لاإنسانية في قطاع غزة، حيث مكان لا توجد فيه قوانين منذ أكثر من عام، لا قيمة لحياة الإنسان".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
إسرائيل تكشف حقيقة زيارة نتنياهو إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة
16:54 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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