https://sarabic.ae/20241218/إسرائيل-تكشف-حقيقة-زيارة-نتنياهو-إلى-القاهرة-لإجراء-محادثات-بشأن-غزة-1095930265.html

إسرائيل تكشف حقيقة زيارة نتنياهو إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

إسرائيل تكشف حقيقة زيارة نتنياهو إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة

سبوتنيك عربي

زعمت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد زار مصر أمس الخميس، لبحث أزمة المحتجزين وسبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T16:54+0000

2024-12-18T16:54+0000

2024-12-18T16:54+0000

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وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نفى عومر دوستري المتحدث باسم نتنياهو، اليوم الأربعاء، صحة هذه الأنباء.وكانت هذه الأنباء قد أنعشت الآمال لفترة قصيرة بقرب انتهاء أزمة المحتجزين والحرب المستمرة منذ 14 شهرا.ونفت قناة "القاهرة الإخبارية"، أمس الخميس، نقلا عن مصدر مصري مطلع، زيارة نتنياهو للقاهرة.وزعمت الأنباء التي تم تداولها، أن نتنياهو سيزور القاهرة للتوقيع على اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس".كما أفادت القناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مصر وقطر تبذلان جهودا مكثفة مع جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة يقود لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين. وفي أعقاب التقرير الذي أفاد بأن نتنياهو في طريقه إلى القاهرة، قال مكتبه في بيان أن رئيس الوزراء كان يوم الثلاثاء على الجانب السوري من مرتفعات الجولان، حيث قام بجولة في قمة جبل الشيخ، الذي احتله الجيش الإسرائيلي قبل أيام بعد سقوط حكومة بشار الأسد. وكان وفد إسرائيلي رفع المستوى قد زار القاهرة في 10 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة.ومنذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغت حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على غزة أكثر من 45 ألف قتيل ونحو 107 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.

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