https://sarabic.ae/20241217/أمريكا-نرى-تفاؤل-حذر-بشأن-التوصل-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1095903705.html

أمريكا: نرى "تفاؤل حذر" بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أمريكا: نرى "تفاؤل حذر" بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

صرحت أمريكا، اليوم الثلاثاء، بأنها تشعر "بتفاؤل حذر" بشأن احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في الحرب التي استمرت 14 شهرا في قطاع غزة، على الرغم من اعترافها... 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T21:25+0000

2024-12-17T21:25+0000

2024-12-17T21:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/79/1013717984_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_9d3a9b84abef682b3387c1156d9adbbc.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن التفاؤل الحذر هو طريقة عادلة لوصفه، وإن كان معتدلا إلى حد كبير بالواقعية". وتابع: "لقد كانت هناك أوقاتا سابقة، حيث كنا قريبين من إتمام صفقة، وكنا نعتقد أن الخلافات يمكن تجاوزها، وفي النهاية لم نتوصل إلى اتفاق". وقالت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات التي توسطت فيها قطر كانت "جدية وإيجابية"، وذلك بعد يوم من وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجانبين بأنهما أقرب إلى التوصل إلى اتفاق أقرب من أي وقت مضى.وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، 12 زيارة إلى الشرق الأوسط، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، حذر بلينكن في إسرائيل من أن هذه "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق، من شأنه أن يحرر المحتجزين الذين احتجزتهم حركة "حماس" الفلسطينية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20241217/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-تنفيذ-اتفاق-تبادل-الأسرى-يتوقف-على-الجانب-الإسرائيلي-1095903260.html

https://sarabic.ae/20241216/إعلام-إسرائيلي-يكشف-عن-موعد-محتمل-لإتمام-صفقة-تبادل-المحتجزين-وعقبة-رئيسية-تهددها-1095821084.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن