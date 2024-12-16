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القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشنكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241216/إعلام-إسرائيلي-يكشف-عن-موعد-محتمل-لإتمام-صفقة-تبادل-المحتجزين-وعقبة-رئيسية-تهددها-1095821084.html
إعلام إسرائيلي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين وعقبة رئيسية تهددها
إعلام إسرائيلي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين وعقبة رئيسية تهددها
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول إسرائيلي، أن تقدما قد تحقق في المحادثات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية الإرهابية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T07:21+0000
2024-12-16T07:21+0000
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إلى جانب ذلك، قال المصدر المطلع على المفاوضات في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، إن المحادثات لصياغة صفقة إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تكتمل بحلول عيد "الحانوكا" في نهاية الشهر الجاري، مع تمديد التنفيذ على مدى فترة طويلة.وأشار إلى أنه "تبقى نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل و"حماس"، وهي عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الصفقة.وأشار مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر ردود "حماس" فيما يتعلق بكل من إطار الصفقة، وقدرة الحركة الفلسطينية على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تلتزم بهم كجزء من الاتفاق.ووفقا للمصدر، ستقيم إسرائيل خطواتها التالية، بعد أن تقدم "حماس" قائمة بالرهائن الذين يمكنها إطلاق سراحهم، مضيفا: "الكرة في ملعب "حماس".وبحلول اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لا يزال 100 رهينة إسرائيلي في غزة، وأعلن عن مقتل 36 منهم.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241215/تظاهرات-واحتجاجات-وعصيان-مدني-هل-يدفع-الشارع-الإسرائيلي-نتنياهو-لعقد-صفقة-تبادل-للأسرى-في-غزة؟-1095815730.html
https://sarabic.ae/20241214/مقتل-رئيس-بلدية-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة-جراء-قصف-إسرائيلي-1095790901.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, طوفان الأقصى

إعلام إسرائيلي يكشف عن موعد محتمل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين وعقبة رئيسية تهددها

07:21 GMT 16.12.2024
© AP Photo / Leo Correaاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب
احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل حركة حماس، في تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
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كشف مسؤول إسرائيلي، أن تقدما قد تحقق في المحادثات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية الإرهابية.
إلى جانب ذلك، قال المصدر المطلع على المفاوضات في تصريحات لصحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، إن المحادثات لصياغة صفقة إطلاق سراح الرهائن، من المتوقع أن تكتمل بحلول عيد "الحانوكا" في نهاية الشهر الجاري، مع تمديد التنفيذ على مدى فترة طويلة.
وأشار إلى أنه "تبقى نقطة الخلاف الرئيسية بين إسرائيل و"حماس"، وهي عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الصفقة.
وأشار مصدر مطلع على التفاصيل، إلى أن إسرائيل لا تزال تنتظر ردود "حماس" فيما يتعلق بكل من إطار الصفقة، وقدرة الحركة الفلسطينية على تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تلتزم بهم كجزء من الاتفاق.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
تظاهرات واحتجاجات وعصيان مدني.. هل يدفع الشارع الإسرائيلي نتنياهو لعقد صفقة تبادل للأسرى في غزة؟
أمس, 18:36 GMT
ووفقا للمصدر، ستقيم إسرائيل خطواتها التالية، بعد أن تقدم "حماس" قائمة بالرهائن الذين يمكنها إطلاق سراحهم، مضيفا: "الكرة في ملعب "حماس".
وبحلول اليوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لا يزال 100 رهينة إسرائيلي في غزة، وأعلن عن مقتل 36 منهم.
منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد حريق اندلع إثر قصف إسرائيلي عليها، قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مقتل رئيس بلدية دير البلح وسط قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي
14 ديسمبر, 16:23 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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