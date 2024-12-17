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https://sarabic.ae/20241217/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-تنفيذ-اتفاق-تبادل-الأسرى-يتوقف-على-الجانب-الإسرائيلي-1095903260.html
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يتوقف على الجانب الإسرائيلي
قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يتوقف على الجانب الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفاد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، مشهور عبد الحليم، بأن أي اتِّفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T21:07+0000
2024-12-17T21:07+0000
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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حركة حماس
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وأضاف عبد الحليم أن الاتفاق يجب أن يشمل عودة المهجرين إلى مناطقهم، وإدخال المساعدات الإنسانية، وقد اتهم نتنياهو في السابق بالمماطلة ووضع شروط جديدة لإحباط جهود التوصل إلى اتفاق.وفي حديث خاص لـ"إذاعة سبوتنيك"، أوضح القيادي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء في قطر ومصر يعملون على العديد من المقترحات، وهناك تحرك دولي وأوروبي وأمريكي لتعجيل إتمام الصفقة قبل استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمهامه الرئاسية في البيت الأبيض.وأكد مشهور، أن "هذه الصفقة لن تكون على حساب الشعب الفلسطيني بفضل الاتفاق على آليات التنفيذ الذي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها"، لافتًا إلى أن المحادثات التي جرت في قطر يوم الثلاثاء بهدف التوصل إلى هدنة في غزة وتبادل رهائن وأسرى كانت "جادة وإيجابية".وطالب مشهور، السرعة في التحرك من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعجيل إتمام هذه الصفقة بهدف الحفاظ على الحق الفلسطيني.وبحسب قوله "لن نقبل أن يحظى الإسرائيلي بحقوقه وبمطالبه وشروطه التي يفرضها علينا فهذا الأمر غير مقبول، لذلك فإن مطالبنا واضحة"، مبينًا "وجود بعض القضايا التي ستبقى متأخرة في التنفيذ منها محور فيلادلفيا حيث سيتم الحديث عنه بشكل تدريجي، علمًا أننا لن نقبل أي جندي واحد محتل على أرض غزة" .وختم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان حديثه قائلًا: "تنفيذ الاتفاق هذا يتوقف على الجانب الإسرائيلي فهو إما أن يقدم ورقة كعربون وفاء لترامب أو سيلتزم مع بايدن أو مجلس الأمن الذي يماطل في التنفيذ".يذكر أن حركة حماس، أبلغت المسؤولين في قطر ومصر، مساء أمس الاثنين، أنها قبلت شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو جزء من المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.وكانت حماس قد أكدت مرارًا استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241217/الجيش-الإسرائيلي-يشكل-5-ألوية-احتياط-جديدة-لتنفيذ-عمليات-دفاعية-على-حدود-بلاده-1095885427.html
https://sarabic.ae/20241214/إعلام-حماس-وإسرائيل-تشهدان-تقدما-في-المفاوضات-1095775509.html
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حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

قيادي في "حماس" لـ"سبوتنيك": تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يتوقف على الجانب الإسرائيلي

21:07 GMT 17.12.2024
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo
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أفاد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، مشهور عبد الحليم، بأن أي اتِّفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.
وأضاف عبد الحليم أن الاتفاق يجب أن يشمل عودة المهجرين إلى مناطقهم، وإدخال المساعدات الإنسانية، وقد اتهم نتنياهو في السابق بالمماطلة ووضع شروط جديدة لإحباط جهود التوصل إلى اتفاق.
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وفي حديث خاص لـ"إذاعة سبوتنيك"، أوضح القيادي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن الوسطاء في قطر ومصر يعملون على العديد من المقترحات، وهناك تحرك دولي وأوروبي وأمريكي لتعجيل إتمام الصفقة قبل استلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمهامه الرئاسية في البيت الأبيض.
وأكد مشهور، أن "هذه الصفقة لن تكون على حساب الشعب الفلسطيني بفضل الاتفاق على آليات التنفيذ الذي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها"، لافتًا إلى أن المحادثات التي جرت في قطر يوم الثلاثاء بهدف التوصل إلى هدنة في غزة وتبادل رهائن وأسرى كانت "جادة وإيجابية".
وطالب مشهور، السرعة في التحرك من الوسطاء ومن الجانب الأمريكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعجيل إتمام هذه الصفقة بهدف الحفاظ على الحق الفلسطيني.
وبحسب قوله "لن نقبل أن يحظى الإسرائيلي بحقوقه وبمطالبه وشروطه التي يفرضها علينا فهذا الأمر غير مقبول، لذلك فإن مطالبنا واضحة"، مبينًا "وجود بعض القضايا التي ستبقى متأخرة في التنفيذ منها محور فيلادلفيا حيث سيتم الحديث عنه بشكل تدريجي، علمًا أننا لن نقبل أي جندي واحد محتل على أرض غزة" .
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وختم عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان حديثه قائلًا: "تنفيذ الاتفاق هذا يتوقف على الجانب الإسرائيلي فهو إما أن يقدم ورقة كعربون وفاء لترامب أو سيلتزم مع بايدن أو مجلس الأمن الذي يماطل في التنفيذ".
يذكر أن حركة حماس، أبلغت المسؤولين في قطر ومصر، مساء أمس الاثنين، أنها قبلت شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وهو جزء من المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وكانت حماس قد أكدت مرارًا استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير أن بنيامين نتنياهو تراجع عن المقترح، بإصراره على استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
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