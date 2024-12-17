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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241217/الجيش-الإسرائيلي-يشكل-5-ألوية-احتياط-جديدة-لتنفيذ-عمليات-دفاعية-على-حدود-بلاده-1095885427.html
الجيش الإسرائيلي يشكل 5 ألوية احتياط جديدة لتنفيذ عمليات دفاعية على حدود بلاده
الجيش الإسرائيلي يشكل 5 ألوية احتياط جديدة لتنفيذ عمليات دفاعية على حدود بلاده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T14:47+0000
2024-12-17T14:47+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الأولوية الجديدة ستعمل على تخفيف العبء عن قوات الاحتياط بالجيش. وأوضح الجنرال هاليفي: "تعلمنا من الحرب القائمة في غزة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع".فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش شكل ألوية جديدة تحت مسمى "داود"، تتكون من جنود تجاوزوا سن الإعفاء، وهي ألوية بمثابة فرقة احتياط جديدة.وأشارت إلى أن الفرقة تعتمد بشكل أساسي على جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم من الخدمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 38 و58 عاما، وتتركز مهام الفرقة في حماية الحدود الأردنية على طولها، مع الاستجابة السريعة للحوادث التي تندلع في المحليات في جميع أنحاء البلاد.ولفتت الإذاعة إلى أن جنود الفرقة الجديدة سيحتفظون بأسلحتهم ومعداتهم في منازلهم لتوفير استجابة سريعة للأحداث الطارئة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20241215/لأول-مرة-الجيش-الإسرائيلي-ينشر-أسلحة-آلية-تعمل-عن-بعد-في-الضفة-الغربية-1095805048.html
https://sarabic.ae/20241217/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بلادنا-ستتمتع-بالسيطرة-الأمنية-على-قطاع-غزة-1095856873.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يشكل 5 ألوية احتياط جديدة لتنفيذ عمليات دفاعية على حدود بلاده

14:47 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تشكيل 5 ألوية احتياط جديدة بهدف تنفيذ عمليات دفاعية على مختلف الحدود.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، أن الأولوية الجديدة ستعمل على تخفيف العبء عن قوات الاحتياط بالجيش.
وأوضح الجنرال هاليفي: "تعلمنا من الحرب القائمة في غزة أن جيشنا يجب أن يكون أكبر وأوسع".
إسرائيل تشرع في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط المستوطنات شمال الضفة الغربية، 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
لأول مرة... الجيش الإسرائيلي ينشر أسلحة آلية تعمل عن بعد في الضفة الغربية
15 ديسمبر, 12:02 GMT
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش شكل ألوية جديدة تحت مسمى "داود"، تتكون من جنود تجاوزوا سن الإعفاء، وهي ألوية بمثابة فرقة احتياط جديدة.
وأشارت إلى أن الفرقة تعتمد بشكل أساسي على جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم من الخدمة، والذين تتراوح أعمارهم بين 38 و58 عاما، وتتركز مهام الفرقة في حماية الحدود الأردنية على طولها، مع الاستجابة السريعة للحوادث التي تندلع في المحليات في جميع أنحاء البلاد.
ولفتت الإذاعة إلى أن جنود الفرقة الجديدة سيحتفظون بأسلحتهم ومعداتهم في منازلهم لتوفير استجابة سريعة للأحداث الطارئة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي: بلادنا ستتمتع بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة
06:52 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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