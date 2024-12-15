https://sarabic.ae/20241215/لأول-مرة-الجيش-الإسرائيلي-ينشر-أسلحة-آلية-تعمل-عن-بعد-في-الضفة-الغربية-1095805048.html

لأول مرة... الجيش الإسرائيلي ينشر أسلحة آلية تعمل عن بعد في الضفة الغربية

لأول مرة... الجيش الإسرائيلي ينشر أسلحة آلية تعمل عن بعد في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

يستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومة أسلحة آلية مثبتة على أبراج مراقبة وتشغلها راصدات عن بعد، لأول مرة في الضفة الغربية. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

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ووفقا لتقرير أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فإن "هذه الخطوة تأتي على الرغم من فشل المنظومة في صد هجمات حركة حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث تم تعطيل معظم المنظومات في بداية الهجوم بواسطة طائرات مسيرة هجومية".وذكرت إذاعة الجيش أنه "منذ دخول هذه المنظومة إلى ترسانة الجيش الإسرائيلي عام 2008، تم استخدامها حصريًا في قطاع غزة، حيث نشرت على طول السياج الأمني شرقي القطاع، وشُغلت بواسطة راصدات لاستهداف الفلسطينيين الذين يقتربون من السياج الأمني".ووفقًا للتقرير، يخطط الجيش الإسرائيلي لنشر هذه المنظومات في مواقع إستراتيجية في الضفة الغربية، بما يشمل مداخل المستوطنات والنقاط المسيطرة، بهدف "منع الهجمات المسلحة وعمليات التسلل التي تستهدف المستوطنات".كما أفادت الإذاعة بأن "وحدة الاستطلاع 636 التابعة لفرقة الضفة الغربية ستتولى تشغيل المنظومات، وذلك في سياق تصاعد المخاوف الإسرائيلية من تصعيد أمني في المنطقة، بما في ذلك احتمال تنفيذ عمليات مسلحة واسعة النطاق على المستوطنات".وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حالة من الاحتقان على خلفية تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من عام وشهرين سقط خلالها آلاف القتلى والجرحى.

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