https://sarabic.ae/20241126/مساع-إسرائيلية-لضم-الضفة-الغربية-في-2025-وتقسيمها-إلى-ثلاث-مناطق--1095166177.html

مساع إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق

مساع إسرائيلية لضم الضفة الغربية في 2025 وتقسيمها إلى ثلاث مناطق

سبوتنيك عربي

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاستيطان المتكررة، ووسعت الحكومة الإسرائيلية من... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T11:00+0000

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أخبار إسرائيل اليوم

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وصادرت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية في الضفة، وقامت بإنشاء مشاريع لجذب المزيد من المستوطنين إلى المنطقة، وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أنَّ إسرائيل صادرت أكثر من 52 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية خلال 2024، لافتًا إلى أن هذه العمليات جزء من مخططات التوسع الاستعماري وتهجير الفلسطينيين بعد أحداث السابع من أكتوبر/ 2023.وبعد مرور أكثر عام على الحرب، كشف تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، واقع الاستيطان المتصاعد بشكل غير مسبوق خلال الحرب، ويفيد التقرير بإنشاء الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه 29 بؤرة استيطانية رعوية، وتنفيذهم 19440 اعتداء، طالت أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وإنشاء 12 منطقة عازلة في الضفة الغربية، 10 منها تركزت في شمال الضفة الغربية، وذلك منذ بدء الحرب المتواصلة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ضم الضفة الغربية خلال 2025ويعمل وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، منذ أشهر، على سياسة تكرس ضم الضفة الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه إصدار تعليمات لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن عام 2025 سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وأكدت السلطة الفلسطينية "أنَّ أوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية ستفشل"، وأدان الأردن التصريحات، مؤكدًا أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش، معتبرًا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.وأضاف: "نحن في الميدان نقوم بتعزيز صمود المواطنين، وخاصة المناطق التي تتعرض للاعتداء من قبل المستوطنين، مثل قرية جالود في محافظة نابلس، عندما أحرقت منازل المواطنين من قبل المستوطنين، قمنا بإصلاحها وإعادة المواطنين خلال 20 يوم، وهذا قرار نقوم بتنفيذه في المناطق المحاذية للاستيطان، وبالتالي سيكون هناك مقاومة لقرار الضم على الأرض".وقال المحلل السياسي والخبير في مجال الاستيطان، سامر عنبتاوي، لـ"سبوتنيك": وأضاف: "المقاومة الفلسطينية ستتنامى بشكل كبير، في مواجهة مشاريع الضم، وتوجهات دولة الاحتلال، الذي يعرض المنطقة إلى تهديد كبير، من خلال هذه القوانين الجائرة".ضم المنطقة "ج" والمستوطنات الكبيرةوفقا لما تم تسريبه من قبل الإعلام الإسرائيلي حول الخطة، سيتم ضم 3 مناطق رئيسية إلى السيادة الإسرائيلية، منطقة الأغوار، ومنطقة العزل الواقعة عند جدار الفصل والمستوطنات الواقعة بين غرب الضفة وشرقها، مثل تجمع أرئييل والمستوطنات في الأغوار، كما سيتم ضم تجمع معالي أدوميم، شرق مدينة القدس، وتجمع غوش عتصيون الفاصل بين الخليل وبيت لحم.وتتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة "أ" تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة "ب" تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة "ج" تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.وقال غسان دغلس محافظ نابلس لوكالة "سبوتنيك":وأوضح الخبير في الاستيطان سامر عنبتاوي، أنَّ الحكومة الإسرائيلية الحالية سرعت من عملية الضم من خلال زيادة عدد الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، والموافقة على مشاريع استيطانية جديدة، وتخصيص ميزانية تصل إلى 7 مليار شيكل (1.9 مليار دولار)، لتطوير شبكة الطرق الالتفافية الاستيطانية، وتقسيمها وفصل الفلسطينيين عن الإسرائيليين في استخدام هذه الطرق.وعززت الحكومة الإسرائيلية الحالية بناء مناطق صناعية في الضفة الغربية كعامل جذب للمستوطنين، وسارعت في زيادة مصادرة الأراضي من خلال ما يسمى أراضي دولة.معاناة الفلسطينيينوتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا غير مسبوق، وكثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية اليومية التي أصبحت تستهدف تدمير البنية التحتية والممتلكات العامة، ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، ما يعرقل حركة التنقل بين المدن والقرى بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين يمضون ساعات لقطع مسافات قصيرة.ويتعرض الفلسطينيون أثناء التنقل بين مدينة أخرى، لخطر مهاجمتهم من قبل المستوطنين، وقال المواطن محمد عيد لـ"سبوتنيك":وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتتحكم في مواردها، وتقوم بجمع الضرائب على المنتجات الفلسطينية، ووفق تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف مستوطن في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ووفقا للقانون الدولي، تعدّ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

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