https://sarabic.ae/20241215/تقرير-نتنياهو-يجري-مشاورات-بشأن-اليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1095803480.html

تقرير: نتنياهو يجري مشاورات بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة

تقرير: نتنياهو يجري مشاورات بشأن "اليوم التالي" للحرب على غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى مشاروات تتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب على قطاع غزة. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T10:49+0000

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن مصادر أنه في ظل حديث متزايد عن تقدم بمفاوضات صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، فإن نتنياهو قد أجرى مباحثات خاصة باليوم التالي للحرب في غزة ومستقبل القطاع.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو تجنب الحديث عن هذا الملف لعدة أشهر، إلا أنه أجرى نقاشا موسعا حول هذا الملف، حيث شارك في تلك المناقشة عدد كبير من الوزراء، من بينهم، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومسؤولون آخرون.وأكدت أن ملف "اليوم التالي" في غزة كانت المؤسسة الأمنية ترغب طرحه دوما على أجندة نتنياهو إلا أن الأخير كان يرفض، حيث رأت تلك المؤسسة أنه يجب الاستفادة من الإنجازات العسكرية على الأرض.وفي السياق نفسه، صرح أبو عبيدة المتحدث الرسمي باسم "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، أمس السبت، بأن "الجيش الإسرائيلي قصف مكانا يوجد فيه بعض المحتجزين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".وذكر أبو عبيدة، في كلمة له نشرتها القناة الرسمية للحركة على تطبيق "تلغرام"، أن "الجيش الإسرائيلي قصف مؤخرا مكانا يوجد فيه بعض الأسرى الإسرائيليين وكرر القصف للتأكد من مقتلهم".وأوضح أبو عبيدة، في كلمته، أنه "لدينا معلومات استخبارية تؤكد بأن العدو تعمد قصف المكان بهدف قتل الأسرى وحراسهم"، مضيفًا: "مجاهدونا قاموا بمحاولات لانتشال أسرى العدو ونجحوا في انتشال أحدهم ومصيره غير معروف".ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.وأسفر الهجوم الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

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