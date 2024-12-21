https://sarabic.ae/20241221/2025-يشهد-دخول-أول-سائق-عربي-إلى-عالم-فورمولا-1-فيديو-1096032433.html
2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو
2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن فريق آر.بي المملوك لرد بول، عن انضمام السائق الجزائري الفرنسي إسحاق حجار إلى صفوفه، ليصبح أول سائق عربي يشارك في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" مع... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T07:51+0000
2024-12-21T07:51+0000
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سيكون حجار (20 عاما) زميلاً للسائق الياباني يوكي تسونودا في الفريق، بعد موسم مميز في "فورمولا 2" أنهاه في المركز الثاني.وسيحل مكان النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي انتقل إلى فريق رد بول الرئيسي ليكون زميلا لبطل العالم ماكس فرستابن الموسم المقبل.وأضاف حجار أن تجربته الجديدة تتطلب الكثير من العمل الجاد، مشيراً إلى أنه سيدخل عالما جديدا تماما مع سيارات أسرع ومستويات تنافسية عالية.من جانبه، أشاد لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي، بموهبة حجار قائلاً: "لقد أظهر تطورا مذهلا وحقق سلسلة نتائج رائعة. نثق في قدرته على التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي كبير".ووفقا لرئيس فريق رد بول كريستيان هورنر، أثبت حجار سرعته ومهارته خلال الاختبارات الأخيرة، مما جعله خيارا مميزا للفريق.ويُشار إلى أن المشاركة في بطولة "فورمولا 1" تتطلب استيفاء شروط صارمة، من بينها الحصول على رخصة القيادة الفائقة (Super License) وخبرة كافية في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من اللياقة البدنية.
https://sarabic.ae/20240923/سحلية-تشارك-في-سباق-الفورمولا-1-1093035791.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات, رياضة, الأخبار
2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو
أعلن فريق آر.بي المملوك لرد بول، عن انضمام السائق الجزائري الفرنسي إسحاق حجار إلى صفوفه، ليصبح أول سائق عربي يشارك في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" مع الفريق في موسم 2025.
سيكون حجار (20 عاما) زميلاً للسائق الياباني يوكي تسونودا في الفريق، بعد موسم مميز في "فورمولا 2" أنهاه في المركز الثاني.
وسيحل مكان النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي انتقل إلى فريق رد بول الرئيسي ليكون زميلا لبطل العالم ماكس فرستابن الموسم المقبل.
وفي بيان
رسمي، عبّر حجار عن سعادته قائلاً: "الوصول إلى فورمولا 1 هو الحلم الذي عملت من أجله طوال حياتي. الآن، أنا مستعد لمواجهة هذا التحدي الكبير والتعلم من أفضل السائقين في العالم".
وأضاف حجار أن تجربته الجديدة تتطلب الكثير من العمل الجاد، مشيراً إلى أنه سيدخل عالما جديدا تماما مع سيارات أسرع ومستويات تنافسية عالية.
من جانبه، أشاد لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي، بموهبة حجار قائلاً: "لقد أظهر تطورا مذهلا وحقق سلسلة نتائج رائعة. نثق في قدرته على التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي كبير".
ووفقا لرئيس فريق رد بول كريستيان هورنر، أثبت حجار سرعته ومهارته خلال الاختبارات الأخيرة، مما جعله خيارا مميزا للفريق.
ويُشار إلى أن المشاركة في بطولة "فورمولا 1
" تتطلب استيفاء شروط صارمة، من بينها الحصول على رخصة القيادة الفائقة (Super License) وخبرة كافية في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من اللياقة البدنية.