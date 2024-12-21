2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
09:38 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:24 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سوريا... الأمم المتحدة تدعو لانتخابات حرة بنهاية الفترة الانتقالية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لو مدت قطر خط غاز عبر سوريا سيبقى الغاز الروسي هو الأفضل لأوروبا بلا نقاش
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يندد باستيلاء إسرائيل على الأراضي السورية، تركيا تنفي وجود اتفاق لوقف إطلاق النار شمال سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مساحة حرة
مصر تستضيف قمة الثمانية النامية للتعاون.. ما أهميتها؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241221/2025-يشهد-دخول-أول-سائق-عربي-إلى-عالم-فورمولا-1-فيديو-1096032433.html
2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو
2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن فريق آر.بي المملوك لرد بول، عن انضمام السائق الجزائري الفرنسي إسحاق حجار إلى صفوفه، ليصبح أول سائق عربي يشارك في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" مع... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T07:51+0000
2024-12-21T07:51+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/80/1023018046_0:89:2596:1549_1920x0_80_0_0_d64f8b811aa1f708963d720b8a22e089.jpg
سيكون حجار (20 عاما) زميلاً للسائق الياباني يوكي تسونودا في الفريق، بعد موسم مميز في "فورمولا 2" أنهاه في المركز الثاني.وسيحل مكان النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي انتقل إلى فريق رد بول الرئيسي ليكون زميلا لبطل العالم ماكس فرستابن الموسم المقبل.وأضاف حجار أن تجربته الجديدة تتطلب الكثير من العمل الجاد، مشيراً إلى أنه سيدخل عالما جديدا تماما مع سيارات أسرع ومستويات تنافسية عالية.من جانبه، أشاد لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي، بموهبة حجار قائلاً: "لقد أظهر تطورا مذهلا وحقق سلسلة نتائج رائعة. نثق في قدرته على التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي كبير".ووفقا لرئيس فريق رد بول كريستيان هورنر، أثبت حجار سرعته ومهارته خلال الاختبارات الأخيرة، مما جعله خيارا مميزا للفريق.ويُشار إلى أن المشاركة في بطولة "فورمولا 1" تتطلب استيفاء شروط صارمة، من بينها الحصول على رخصة القيادة الفائقة (Super License) وخبرة كافية في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من اللياقة البدنية.
https://sarabic.ae/20240923/سحلية-تشارك-في-سباق-الفورمولا-1-1093035791.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/80/1023018046_207:0:2390:1637_1920x0_80_0_0_51aa3315311f2e477ca7588209d1d68d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, رياضة, الأخبار
منوعات, رياضة, الأخبار

2025 يشهد دخول أول سائق عربي إلى عالم "فورمولا 1"... فيديو

07:51 GMT 21.12.2024
© Albert Geaفورمولا-1
فورمولا-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Albert Gea
تابعنا عبر
أعلن فريق آر.بي المملوك لرد بول، عن انضمام السائق الجزائري الفرنسي إسحاق حجار إلى صفوفه، ليصبح أول سائق عربي يشارك في بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" مع الفريق في موسم 2025.
سيكون حجار (20 عاما) زميلاً للسائق الياباني يوكي تسونودا في الفريق، بعد موسم مميز في "فورمولا 2" أنهاه في المركز الثاني.
وسيحل مكان النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي انتقل إلى فريق رد بول الرئيسي ليكون زميلا لبطل العالم ماكس فرستابن الموسم المقبل.
وفي بيان رسمي، عبّر حجار عن سعادته قائلاً: "الوصول إلى فورمولا 1 هو الحلم الذي عملت من أجله طوال حياتي. الآن، أنا مستعد لمواجهة هذا التحدي الكبير والتعلم من أفضل السائقين في العالم".
وأضاف حجار أن تجربته الجديدة تتطلب الكثير من العمل الجاد، مشيراً إلى أنه سيدخل عالما جديدا تماما مع سيارات أسرع ومستويات تنافسية عالية.
سحلية تشارك في سباق الفورمولا 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
مجتمع
سحلية تشارك في سباق الفورمولا 1
23 سبتمبر, 20:35 GMT
من جانبه، أشاد لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي، بموهبة حجار قائلاً: "لقد أظهر تطورا مذهلا وحقق سلسلة نتائج رائعة. نثق في قدرته على التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي كبير".
ووفقا لرئيس فريق رد بول كريستيان هورنر، أثبت حجار سرعته ومهارته خلال الاختبارات الأخيرة، مما جعله خيارا مميزا للفريق.
ويُشار إلى أن المشاركة في بطولة "فورمولا 1" تتطلب استيفاء شروط صارمة، من بينها الحصول على رخصة القيادة الفائقة (Super License) وخبرة كافية في سباقات السيارات ذات المقعد الواحد، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من اللياقة البدنية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала