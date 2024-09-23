https://sarabic.ae/20240923/سحلية-تشارك-في-سباق-الفورمولا-1-1093035791.html
سحلية تشارك في سباق الفورمولا 1
سحلية تشارك في سباق الفورمولا 1
سبوتنيك عربي
شاركت سحلية، صباح يوم السبت، في إحداث فوضى خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T20:35+0000
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وغزت السحلية العملاقة مضمار السباق بعد لحظات من بدء جولة التجارب الحرة، مما أجبر المسؤولين على رفع العلم الأحمر وتوقف السباق لعدة دقائق. وقرر صغير تنين الكومودو (السحلية) المشاركة في سباق الفورمولا 1 المقام في سنغافورة قبل أن يتمكن اثنين من الفنيين ملاحقته حتى إخراجه من المضمار ليتم استئناف السباق.وبعد تأخير دام نحو 11 دقيقة، تم رفع العلم الأخضر للسماح أخيرا للمتسابقين بالعودة إلى الحلبة بعد القبض على السحلية.منطاد ضخم يصطدم بسيارة ويرفعها لأمتار... فيديوموقف محرج جديد لبايدن... فيديو
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نادي الفيديو
سحلية تشارك في سباق الفورمولا 1
شاركت سحلية، صباح يوم السبت، في إحداث فوضى خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.
وغزت السحلية العملاقة مضمار السباق بعد لحظات من بدء جولة التجارب الحرة، مما أجبر المسؤولين على رفع العلم الأحمر وتوقف السباق لعدة دقائق.
وقرر صغير تنين الكومودو (السحلية) المشاركة في سباق الفورمولا 1 المقام في سنغافورة قبل أن يتمكن اثنين من الفنيين ملاحقته حتى إخراجه من المضمار ليتم استئناف السباق.
وبعد تأخير دام نحو 11 دقيقة، تم رفع العلم الأخضر للسماح أخيرا للمتسابقين بالعودة إلى الحلبة بعد القبض على السحلية.