https://sarabic.ae/20240923/موقف-محرج-جديد-لبايدن-فيديو--1093012460.html
موقف محرج جديد لبايدن... فيديو
موقف محرج جديد لبايدن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا محرجًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T10:38+0000
2024-09-23T10:38+0000
2024-09-23T10:38+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حيث نسي بايدن من كان من المفترض أن يقدمه للحضور، إلى أن تدخل فريقه لإنقاذ الموقف.وقال بايدن خلال المؤتمر: "سأقدم لكم التالي"، ثم توقف عن الحديث ونسي تقديم رئيس الوزراء الهندي مودي، ليتدخل فريق بايدن مشيرا إلى رئيس الوزراء الهندي مودي، الذي كان يقف خلف بايدن.بوتين يعلق على ضحكة هاريس الغريبة... فيديو"زلة جديدة تنطق بالحقيقة".. بايدن: لا يمكن الوثوق بنا.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
موقف محرج جديد لبايدن... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا محرجًا للرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لموقف محرج خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حيث نسي بايدن من كان من المفترض أن يقدمه للحضور، إلى أن تدخل فريقه لإنقاذ الموقف.
وقال بايدن خلال المؤتمر: "سأقدم لكم التالي"، ثم توقف عن الحديث ونسي تقديم رئيس الوزراء الهندي مودي، ليتدخل فريق بايدن مشيرا
إلى رئيس الوزراء الهندي مودي، الذي كان يقف خلف بايدن.